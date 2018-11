На их сапогах нет снега: за рубежом вспомнили о роли русских солдат в Первой мировой войне

В ноябре 2018 года исполняется сто лет со дня завершения Первой мировой войны, одной из самых жестоких и кровопролитных войн в истории человечества. Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей перевод статьи автора Strategic Culture Брайана Клоули (Brian Cloughley) No Snow on Their Boots. The Russian Army on the Western Front in World War I («На их сапогах нет снега: русские солдаты на Западном фронте Первой мировой войны»), посвященной участию русских солдат в Первой мировой войне и их роли в истории.

Когда я учился в школе в Шотландии много лет назад, о Первой мировой войне нам рассказывал замечательный учитель истории, которому нравилось оживлять свои рассказы шутками и небольшими анекдотами. И однажды он рассказал нам историю о русских солдатах, которые якобы были замечены на пути к Западному фронту во Франции. Предположительно они высадились в Северной Шотландии и отправлялись на юг на поезде, и люди поняли, что они русские, «лишь потому что на их сапогах был снег».

Мы, конечно, смеялись, потому что это было невозможно. Мы знали, что даже в холодной Шотландии к этому времени снег тает, и его не могло быть на сапогах солдат. Наш учитель сказал, что это действительно так, но российские солдаты все равно были во Франции, ведь «это была самая настоящая мировая война с представительствами из многих стран».

Действительно, последствия войны были глобальными, поскольку они изменили суверенитет и границы во всем мире.

Мы запомнили все это и перешли к изучению других тем, однако мне прискорбно, что мы (как и большинство стран) забываем об участии российских войск в битвах на Западном фронте. А ведь они сыграли огромную роль в мировой истории. Более того, мы забыли о страданиях и жертвах русских солдат, хотя их вклад в войну заслуживает, чтобы о нем помнили так же, как и о вкладе многих других наций.

Как отмечает Британский императорский военный музей, «политика Британии в то время была нацелена на поддержание баланса сил в Европе. Растущая мощь Германии и ее явное стремление к статусу «мировой державы» вынудили Британию объединиться со своими традиционными соперниками: Францией в 1904 году и Россией в 1907 году. Это связало Великобританию, Францию и Россию в рамках нового военно-политического блока — Антанты. В 1915 году Франция попросила Россию послать войска на Западный фронт для совместной борьбы с врагом.

К тому времени Россия потерпела несколько серьезных поражений у своих собственных границ.

«Восточному фронту Первой мировой войны уделяют гораздо меньше внимания, чем Западному, хотя он и расширился намного дальше и именно там было больше потерь. Именно там началось уничтожение четырех империй: России, Австро-Венгрии, Германии и Турции. Россия в этой войне потеряла примерно столько же солдат, как и любая другая нация, однако ее вклад часто игнорировался — отчасти потому, что Россию перестали считать частью Европы после революции 1917 года», — писал профессор Пол Дюкес из Университета Абердина.

В 1916 году Россия учредила четыре Особые пехотные бригады. Вторая и четвертая были отправлены в Македонию, а первая и третья — во Францию.

Первая бригада была сформирована в январе 1916 года и включала 8942 человека. Под командованием генерала Николая Александровича Лохвицкого 3 февраля бригада покинула Россию и прибыла в Марсель 16 апреля. Третья бригада была сформирована в Екатеринбурге под командованием генерала Федора Федоровича Палицына. Эта бригада прибыла во Францию в сентябре 1916 года и присоединилась к уже находившемуся там Экспедиционному корпусу Русской армии, состоявшему из почти 20 000 военнослужащих, более 5000 из которых затем пали в боях.

Оба соединения сражались хорошо, но они находились под прямым командованием французских генералов. В итоге они попали под наступление Нивеля (в апреле — мае 1917 года), и это было настоящей катастрофой. По количеству участвовавших наступление Нивеля считается крупнейшим сражением Первой мировой войны.

К тому моменту, когда наступление закончилось, десятки тысяч солдат союзников были убиты или ранены. Нивель был снят со своего поста. Во французской армии начались мятежи, солдаты отказывались повиноваться, покидали окопы, захватывали грузовики и поезда, чтобы отправиться в Париж. Наступление Нивеля стало символом бессмысленных человеческих жертв.

Российские бригады взяли под контроль французский город Курси и успешно защитили его от немецких атак — но потеряли 700 солдат, 3000 военнослужащих были ранены.

Свержение царя и революция в России сильно осложнили дела, и, по понятным причинам, среди солдат Российского экспедиционного корпуса были большие разногласия относительно их преданности. Экспедиционный корпус пришлось распустить, но французское правительство впоследствии организовало формирование российского Легиона добровольцев, который затем участвовал в защите Айны в мае 1918 года и сражении при Суассоне в июле.

Некоторые русские вернулись домой после войны, но многие остались во Франции. Теперь в этой стране есть несколько мемориалов русским солдатам, сражавшимся и погибавшим на этой земле.

Важно, чтобы мы не забыли об этом…