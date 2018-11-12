Защищайтесь сами: Трамп заявил о несправедливом отношении Европы к США

Вашингтон, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении покончить с несправедливым отношением к США со стороны ЕС, при котором Вашингтон несет миллиардные расходы на военные нужды, но при этом теряет средства в торговле с Европой. Об этом Трамп написал в Twitter по возвращении из Парижа, где состоялось мероприятие в честь 100-летия окончания Первой мировой войны с участием глав европейских держав.

«Мы оплачиваем значительную часть расходов для военной защиты других стран — сотни миллиардов долларов — за великую привилегию нести убытки в сотни миллиардов долларов в торговле с этими странами», — написал президент США.

По словам Трампа, в ходе переговоров с европейскими коллегами были решены серьезные вопросы. Глава государства отметил, что вопрос справедливого отношения к США обсуждать непросто.

Президент США отметил, что лично предупредил глав государств о том, что далее такая ситуация сохраняться не может. Трамп заявил, что «эти богатые европейские страны» должны либо платить за военную защиту, либо защищать себя сами. При этом торговля, добавил Трамп, должна быть свободной и честной.