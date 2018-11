Защищайтесь сами: Трамп заявил о несправедливом отношении Европы к США

Вашингтон, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении покончить с несправедливым отношением к США со стороны ЕС, при котором Вашингтон несет миллиардные расходы на военные нужды, но при этом теряет средства в торговле с Европой. Об этом Трамп написал в Twitter по возвращении из Парижа, где состоялось мероприятие в честь 100-летия окончания Первой мировой войны с участием глав европейских держав.

По словам Трампа, в ходе переговоров с европейскими коллегами были решены серьезные вопросы. Глава государства отметил, что вопрос справедливого отношения к США обсуждать непросто.

Президент США отметил, что лично предупредил глав государств о том, что далее такая ситуация сохраняться не может. Трамп заявил, что «эти богатые европейские страны» должны либо платить за военную защиту, либо защищать себя сами. При этом торговля, добавил Трамп, должна быть свободной и честной.

Just returned from France where much was accomplished in my meetings with World Leaders. Never easy bringing up the fact that the U.S. must be treated fairly, which it hasn’t, on both Military and Trade. We pay for LARGE portions of other countries military protection,........