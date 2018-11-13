Сирия: ФАН публикует видео прощания с погибшими в плену ИГ в Эс-Сувейде

Дамаск, 13 ноября. По поручению президента Сирии Башара Асада министр по делам президентского дворца Мансур Аззам принял участие в церемонии прощания с мирными гражданами, погибшими во время нахождения в плену террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в России). Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), который в данный момент находится в республике.

Мероприятие прошло в селении Шбеки на востоке провинции Эс-Сувейда.

От имени сирийского лидера Аззам выразил соболезнования близким и родственникам погибших людей, он также поздравил семьи освободившихся из плена боевиков ИГ1.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Родственники освободившихся и погибших пленных в свою очередь поблагодарили президента за пристальное внимание за ситуацией и действия, направленные на спасение похищенных людей. Люди также поблагодарили подразделения сирийской правительственной армии, отметив, что именно сирийские бойцы являются главными защитниками их земли и достоинства.

Мирный народ выразил благодарности всем честным людям, которые поддерживали их все это время и помогали в освобождении их родных.

Родственники людей, освобожденных из плена боевиков, держали в руках сирийские флаги и портреты президента САР Башара Асада, выражая, таким образом свою позицию и отношение к родине.

Напомним, что 19 женщин и детей были похищены террористами несколько месяцев назад в районе провинции Эс-Сувейда. На прошлой неделе сирийской армии удалось освободить заложников, которых не успели казнить боевики ИГ, в ходе ожесточенного боя на северо-востоке от Пальмиры. В ходе боя все джихадисты были ликвидированы, а пленные — освобождены.

1 Организация запрещена на территории РФ.