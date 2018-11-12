Иерусалим, 12 ноября. Выпущенная из сектора Газа ракета попала в автобус на юге Израиля. Сирены тревоги сработали в городе Сдероте, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

В понедельник, 12 ноября, в городе Сдероте и региональном совете Шаар-ха-Негев сработали сирены тревоги. Они предупреждали население о ракетном обстреле на юге Израиля.

Как утверждают в израильской армии, обстрел был осуществлен с территории сектора Газа.

«В израильский автобус попала запущенная из сектора Газа ракета», — говорится в распространенном заявлении военных.

Информации о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало. На видео, сделанных на территории Израиля, слышны хлопки и визг сирен.

Ранее сообщалось, что офицер сил специального назначения Израиля погиб во время проведения операции в секторе Газа.

Напомним, обострение конфликта между сторонами началось с того, что в воскресенье, 11 ноября, группа израильского спецназа проникла на территорию анклава и ликвидировала полевого командира местных боевиков.