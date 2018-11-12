Сербская церковь призвала провести Всеправославный собор по вопросу автокефалии Украины

Белград, 12 ноября. Архиерейский собор Сербской православной церкви призвал Константинополь и все поместные церкви обсудить вопрос предоставления автокефалии раскольнической структуре на Украине в ходе Всеправославного собора.

«Собор предлагает Константинопольскому патриархату и всем остальным поместным автокефальным православным церквам как можно скорее рассмотреть вопросы автокефалии и православных диаспор на Всеправославном соборе», — говорится в заявлении СПЦ.

Напомним, Константинопольский патриархат заявил о намерении предоставить раскольнической структуре на Украине автокефалию. В РПЦ решение Константинополя назвали политическим и противоречащим церковным канонам. Синод РПЦ принял решение разорвать общение к Константинополем. Кроме того, признать раскольников отказался и Святой престол в Ватикане.