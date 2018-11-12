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Контракт на поставку российских Су-35 в Индонезию остается в силе после угроз США

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Контракт на поставку российских Су-35 в Индонезию остается в силе после угроз США

Москва, 12 ноября. Контракт на поставку российских истребителей Су-35 в Индонезию остается в силе, несмотря на угрозы со стороны США, заявил посол Индонезии в Москве Мохамед Вахид Суприяди.

Посол прокомментировал ситуацию вокруг контракта на поставку Су-35 после заявления представителя военно-воздушных сил Индонезии Новьяна Самьога о том, что страна может разорвать уже подписанное соглашение, если США введут санкции за покупку военной техники из России.

«Насколько я знаю, [реализация] проекта на правильном пути», — приводит слова Суприяди РИА Новости.

Посол при этом отметил, что существуют некоторые вопросы технического характера при реализации соглашения между странами.

Контракт на поставку российских Су-35 в Индонезию остается в силе после угроз США

Напомним, контракт между Россией и Индонезией был подписан в этом году. Из текста документа следует, что Россия поставит Индонезии 11 истребителей Су-35 стоимостью 1,1 миллиарда долларов.

Автор: Катерина Иванова
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