Нурмагомедов посетил Нигерию, чтобы решить проблемы с водой

Москва, 12 ноября. Известный российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, который стал чемпионом UFC в легком весе после победы над ирландцем Конором Макгрегором, посетил Нигерию в рамках гуманитарной акции.

Об этом в понедельник сообщил журналист спортивного телеканала ESPN Ариэль Хелвани. По его словам, целью визита спортсмена стало восстановление скважин с питьевой водой в Африке, а также строительство медцентров.

«Команда чемпиона UFC в легком весе в настоящее время в Нигерии с благотворительной миссией. На фото, которое мне прислала команда Хабиба, он фотографируется с местными детьми», — пишет Хелвани в Twitter.

UFC lightweight champion @TeamKhabib is currently in Nigeria on a charity mission. Main objectives are to repair water wells and build new medical centers. Here’s a photo his team sent me of Khabib with some local kids earlier today. pic.twitter.com/xmJ9kF3jVU — Ariel Helwani (@arielhelwani) November 12, 2018

Напомним, что 6 октября состоялся долгожданный бой между Нурмагомедовым и Макгрегором, в ходе которого российский боец защитил титул чемпиона. Поединок сопровождался громким скандалом. В финале схватки между Нурмагомедовым и тренером Макгрегора возник конфликт, который быстро перерос в драку.