Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Нурмагомедов посетил Нигерию, чтобы решить проблемы с водой

118
0 Оставить комментарий

Нурмагомедов посетил Нигерию, чтобы решить проблемы с водой

Москва, 12 ноября. Известный российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, который стал чемпионом UFC в легком весе после победы над ирландцем Конором Макгрегором, посетил Нигерию в рамках гуманитарной акции.

Об этом в понедельник сообщил журналист спортивного телеканала ESPN Ариэль Хелвани. По его словам, целью визита спортсмена стало восстановление скважин с питьевой водой в Африке, а также строительство медцентров.

«Команда чемпиона UFC в легком весе в настоящее время в Нигерии с благотворительной миссией. На фото, которое мне прислала команда Хабиба, он фотографируется с местными детьми», — пишет Хелвани в Twitter.

Напомним, что 6 октября состоялся долгожданный бой между Нурмагомедовым и Макгрегором, в ходе которого российский боец защитил титул чемпиона. Поединок сопровождался громким скандалом. В финале схватки между Нурмагомедовым и тренером Макгрегора возник конфликт, который быстро перерос в драку. 

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.