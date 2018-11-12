«Власть закрывала глаза на безопасность»: эксперт объяснил, почему Тунис не может победить террористов

Тунис, 12 ноября. Последний крупный теракт в Тунисе показал, что власть этой страны оказалась попросту неготова к серьезным вызовам и угрозам, считает политолог публицист, президент «Евразийского Института исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

Эксперт также указал на то, что в стране не решена и проблема незаконного распространения оружия, и правительство не может взять ситуацию под контроль.

«Власть в Тунисе проявляет слабую политическую волю и боится признать тот факт, что национальной безопасности и суверенитету страны угрожают различного рода радикальные группировки», - подчеркнул он в комментарии агентству Newinform.

Самонкин напомнил, что раньше национальные интересы Туниса были сосредоточены на развитие туризма и привлечение инвестиций, а на угрозу терроризма и вопросы в сфере безопасности власти попросту не обращали внимания, закрывали на них глаза, видимо, считая, что «сценарий Ближнего Востока» их не коснется в полной мере. Однако, нынешнее положение дел показывает, что это было большой ошибкой.

«И здесь мне кажется если власти не могут справиться с данной проблемой, то более целесообразно выносить ее на уровень Совбеза ООН», — заявил эксперт.

Кроме того, политолог предположил, что проблема была бы быстро решена, если бы власти Туниса обратились за помощью к России и Китаю: с терроризмом разобрались бы быстро и эффективно, в отличие от США и западных стран, «которые делают лишь имитацию борьбы с терроризмом, и мы это прекрасно видим на примере сирийского сценария».

Пока, по его мнению, власти Туниса должны «прекратить свою нерешительную политику» и принять «здравую логику», направленную исключительно на борьбу с террористической угрозой. Только в этом случае, как подчеркнул специалист, будет достигнут эффективный результат.

Напомним, 29 октября в столице Туниса террористы-смертники совершили самоподрывы вблизи от патруля безопасности на улице Хабиба Бургиба. В результате атаки пострадали 20 человек, в том числе 15 правоохранителей.

Последний раз такое крупное нападение радикалы совершили в ноябре 2015 года, атаковав автобус с тунисскими военными. То, что террористы возобновили свою активность, по мнению ряда международных экспертов говорит о том. что стране всерьез угрожают приспешники запрещенного в России «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.