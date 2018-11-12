ДНР обратилась в ООН и ОБСЕ с жалобой на применение ударных беспилотников ВСУ

Донецк, 12 ноября. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова направила обращение в ООН, ОБСЕ и Международный комитет Красного креста по факту применения Вооруженными силами Украины ударных беспилотников по мирным объектам в Донбассе. Об этом она сообщила журналистам.

Морозова напомнила, что 7 ноября бойцы ДНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над поселком Старомихайловка на западной окраине Донецка. Украинские силовики при помощи беспилотника нанесли удар по жилым домам. Омбудсмен подчеркнула, что это далеко не единственный случай намеренного применения беспилотной авиации против населения республик Донбасса.

«Указанные действия украинских силовых структур являются вопиющим и недопустимым нарушением прав человека», — обратила внимание Морозова.

В связи с произошедшим омбудсмен ДНР обратилась в Мониторинговую миссию ООН по правам человека, Международный комитет Красного Креста и Наблюдательную миссию ОБСЕ с жалобой на применение ударных беспилотников ВСУ для того, чтобы организации зафиксировали нарушения требований международного гуманитарного права со стороны Киева. При этом Морозова отметила, что данные нарушения квалифицируются как применение запрещенных средств и методов ведения войны.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. В столице Белоруссии на регулярной основе проходят переговоры контактной группы, главной темой которых является вопрос урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

С сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Так, ВСУ на регулярной основе используют беспилотники, в том числе для разведки, что, неоднократно заявляли в республиках Донбасса, свидетельствует о нарушениях достигнутых в столице Белоруссии соглашений.