Сирия новости 13 ноября 07.00: курды потеряли 5 боевиков в Ракке; ИГИЛ атаковало позиции США в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 13 ноября. Курды потеряли 5 боевиков в Ракке; ИГИЛ1 атаковало позиции США в Дейр-эз-Зоре; САА открыла ответный огонь по джихадистам в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ликвидировали двоих боевиков, нарушивших режим прекращения огня, в Хаме.

Курды: потеряли пятерых боевиков в Ракке.

«Исламское государство»1: атаковало позиции ВС США в районе нефтяного поля «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор.

«Хурас ад-Дин»: и другие радикальные группировки готовятся к боевым действиям в Латакии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перебрасывает силы на юго-восток провинции Идлиб.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат ан-Нусрой»1 в провинции Идлиб.

Провинция Латакия

Как передают медиацентры боевиков, группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», запрещенная в РФ «Исламская партия Туркестана» и «Хурас ад-Дин» заявили о готовности атаковать позиции сирийских правительственных войск, расположенные вблизи линии соприкосновения сторон. По данным тех же источников, все приготовления к боевым действиям были завершены. В районы Кабаны, Дуайр-эль-Акрада и Сирмании были доставлены боеприпасы к тяжелому вооружению.

Напомним, по соглашениям, заключенным в Сочи между Турцией и Россией 17 сентября, Анкара должна была отвести боевиков из района демилитаризованной зоны и принудить их сдать все имеющееся тяжелое вооружение. Однако радикальные группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламская партия Туркестана», «Хурас ад-Дин» и «Джейш аль-Изза» отказались от выполнения условий сочинских договоренностей.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает Telegram-канал DeirEzzor Now, боевики «Исламского государства» атаковали позиции американских войск в районе нефтяного поля «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, в конце октября «Исламское государство» , воспользовавшись песчаной бурей вернуло под свой контроль несколько ранее утраченных населенных пунктов, среди которых были Ас-Суса, Музан, Багуз-Тахтани и Багуз-Фокани. Несколько дней спустя, из-за начавшихся турецких обстрелов позиций «Отрядов народной самообороны» на севере Сирии, курдские вооруженные формирования приостановили свою операцию на юго-востоке Дейр-эз-Зора, которая была возобновлена только 11 ноября. Несмотря на непрекращающиеся бомбардировки международной коалиции по районе города Хаджин, все попытки курдов продвинуться вглубь подконтрольных террористам территорий оставались без успеха.

Провинция Идлиб

«Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает отряды боевиков на юго-запад провинции Идлиб. Об этом пишет Telegram-канал @Syria_freedoom. Прибывающие силы террористического альянса «Джебхат ан-Нусры» были замечены в окрестностях населенного пункта Хан-эс-Себиль. По оценкам местных медиаактивистов, в данный район прибыло порядка ста боевиков, а также несколько зенитных установок и автомобилей, оснащенных крупнокалиберными пулеметами.

По данным Telegram-канала @NewsTerkey1, в районе населенного пункта Гадфа идут бои между протурецкой группировкой «Ахрар аш-Шам» и боевиками «Джебхат ан-Нусры». Отмечается, что в ходе вооруженного противостояния обе стороны понесли серьезные потери. Кроме этого, стало известно, что группировка «Хурас ад-Дин» захватила нескольких боевиков «Исламской партии Туркестана», чтобы не дать данному формированию действовать в районе населенных пунктов Фрайка и Каркур.

Провинция Ракка

По данным источника в социальной сети Twitter (@RisboLensky), в районе населенного пункта Сулук, расположенного в 70 километрах от административного центра провинции Ракка, на СВУ подорвался автомобиль «Демократических сил Сирии». Взрывом было убито пять боевиков курдских вооруженных формирований. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за данный теракт.

Провинция Хама

Арабоязычное СМИ Asharq Al-Awsat сообщает, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли позиции сирийских правительственных войск на юге населенного пункта Халфая, расположенного на севере провинции Хама. Отмечается, что ответным огнем сирийских военнослужащих было ликвидировано два боевика.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)