В Госдуме рассказали, куда идти россиянам со штрафами за превышение «средней скорости»

Если какому-либо автолюбителю в нашей стране придет штраф за нарушение так называемой «средней скорости», его необходимо оплатить. Но потом у водителя будет полное право оспорить вынесенное наказание в суде, так как в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях такого понятия, как это парадоксально ни звучит, попросту не существует.

Такого единодушного мнения придерживаются эксперты, к которым Федеральное агентство новостей обратилось с просьбой прояснить ситуацию с отказом правительства РФ поддержать законопроект группы депутатов Государственной думы РФ, предлагавших запретить штрафовать водителей за превышение той самой «средней скорости».

«Будем бороться»

Члены фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым попытались таким образом пресечь порочную практику наказания за то, чего нет в законе. На что в правительстве ответили, в частности, что нарушать правила нельзя на протяжении всего периода движения.

Как признался ФАН Лебедев, рук опускать авторы законопроекта не намерены: возможность его принятия все равно существует.

«Мы знаем из опыта работы, что подобные инициативы в девяти случаях из десяти не находят поддержки в правительстве с первого раза, — отметил депутат. — Должно пройти какое-то время, может быть год, может, чуть меньше или чуть больше, до того момента, когда оно под натиском общественности не придет к тому, что все-таки эта инициатива — правильная».

Более того, правительство, полагает народный избранник, потом может даже внести ее в Госдуму от своего имени.

«Мы с вами понимаем, что расплывчатое понятие о средней скорости, когда камера фиксирует вас, предположим, на въезде в туннель и на выезде из него и сама высчитывает, что вы заехали при 60 километрах в час, выехали тоже при 60, а в тоннеле ехали 200 км/ч, — это вещь недоказуемая, — подчеркивает вице-спикер Госдумы. — Но деньги собрать с граждан можно. Естественно, никто не откажется от этого, учитывая непростую экономическую ситуацию в стране».

Поэтому инициативы, которые защищают россиян от неправомерных, на взгляд Лебедева, поборов со стороны государства, находят поддержку не так часто, как того хотелось бы, считает депутат.

«Будем бороться, ведь это уже не первый случай, когда наши предложения отклоняются, но впоследствии все-таки воспринимаются как правильные, — отметил член комитета ГД РФ по государственному строительству и законодательству. — Поэтому сейчас откажут, но мы внесем законопроект в следующий раз. Будем обращаться в ГАИ, в то же правительство, будем писать письма. Мы найдем хоть какую-то зацепку, и кто-нибудь нас наверняка поддержит. И тогда, потянув за эту ниточку, постараемся раскрутить весь клубок».

На вопрос, проводились ли какие-то консультации с МВД и ГИБДД и если да, то какая у них позиция по этому поводу, Лебедев ответил, что зачастую разные ведомства дают разные заключения. Общая же точка правительства формируется потом «где-то в недрах либо его аппарата, либо премьер-министра».

«Бывали случаи, когда, например, ГИБДД поддерживает ту или иную инициативу, особенно по штрафам КоАП, — пояснил депутат. — Но в целом правительство потом не поддерживает. Потому что все-таки мнение министерства финансов в лице Антона Силуанова важнее для правительства, чем мнение начальника ГАИ России».

Дело в том, что начальник ГИБДД смотрит на ситуацию с точки зрения, скажем, стоящего на улице инспектора, отметил Лебедев. А министр финансов — с точки зрения поступления денег в бюджет. И она, конечно, куда важнее.

«Поэтому бывают ситуации, когда кто-то поддерживает, а другая структура отклоняет, — отметил либерал-демократ.— Мы постоянно консультируемся с ГИБДД, находимся на связи. Начальник ГАИ даже приходил к нам во фракцию, выступал, отвечал на вопросы. Все наши инициативы стараемся с ними согласовывать».

И тут возникает главная проблема, по мнению народного избранника.

«Когда они видят, что идея хорошая, сказать «нет» не могут, потому что понимают — это ударит по ним в глазах общественности. А сказать «да» не могут, потому что их не поддержит правительство, — рассказал Лебедев. — Поэтому мы обычно получаем обтекаемые ответы, что, дескать, давайте еще поработаем».

Вот они и работают, добавил депутат.

«Надежды не теряем, будем добивать законопроект до последнего. Может быть, в течение следующего года и удастся принять это», — считает Лебедев.

Когда штрафы незаконны

Коллега Лебедева по нижней палате парламента Вячеслав Лысаков из «Единой России», входящий в тот же комитет в качестве первого заместителя главы, сразу же признался ФАН, что не держал в руках ни законопроект, ни отзыв правительства. Но если смотреть в корень, никакого смысла отменять то, что незаконно, нет, уверен он.

«Есть закон, и в нем нет понятия «средняя скорость», — добавил единоросс. — Есть нарушения скоростного режима, и мы расписали конкретно в 2013 году: от 20 километров в час до 40, от 40 до 60, от 60 до 80 и свыше 80 км/ч. Вот за такие конкретные нарушения положены соответствующие административные наказания. А понятия «средняя скорость» нет! Так что штрафуют незаконно», — прояснил он.

Корреспондент ФАН рассказал депутату случай из своей жизни. После поездки в Казань он получил по почте так называемое «письмо счастья» за то, что на Горьковском шоссе преодолел расстояние от условной точки «А» до условной точки «Б» с чуть большей «средней скоростью», чем там якобы было положено. В ответ Лысаков провел неожиданные аналогии.

«В Казани все это и началось, потому что владелица производства, где делают такие камеры, — жена Николая Никифорова, бывшего министра связи России, — отметил он. — Это ее бизнес. Они там это навязали, используя свои административные возможности. Точнее, его. Местные надзорные органы не решались это обжаловать, и прокуратура не отменяет. Беззаконие абсолютное».

После этого член фракции «Единой России» рассказал, куда надо идти тем водителям, которые получают и будут еще, наверное, получать «письма счастья» со штрафами за нарушение «средней скорости». Сначала надо их оплатить, а потом…

«Вы, по идее, должны обжаловать все это через суд, — заявил Лысаков. — Необходимо идти либо в прокуратуру, либо в суд, вплоть до Верховного. Пока, насколько я помню, по этой теме до него никто еще не доходил. В принципе, если кто-то пройдет всю цепочку судебных обжалований, есть шанс, что наш высший судебный орган поставит, наконец, точку и даст соответствующее пояснение нижестоящим судам, что решение в части поддержания именно этих штрафов незаконно».

Депутат снова подчеркнул, что в КоАПе не предусмотрено наказания за некую «среднюю скорость». А только за «конкретное превышение скорости, конкретные километры в час». Однако он не исключил возможности того, что теоретически такое понятие все-таки может появиться в законодательстве.

«Вот когда оно будет, тогда и будут правовые основания для этих штрафов в отношении граждан, которые превысили среднюю скорость от точки «А» до точки «Б», — заявил замглавы думского комитета. — А пока в законе этого нет, вся эта правоприменительная практика, повторяю, незаконна. Но прокуратура, увы, в данном случае бездействует».

Порочная практика

Известный российский автоэксперт Виктор Похмелкин тоже возмущен тем, что у нас в стране выносят штрафы за превышение «средней скорости». Он делает упор на том, что ответственность каждого водителя установлена законодательством, и признаком любого правонарушения обязательно являются место и время.

«Если вы не доказали, что правонарушение совершено точно в такое-то время и в таком-то месте, считайте, что вы вообще ничего не доказали, — уверен председатель «Движения автомобилистов России». — А когда речь идет о так называемой «средней скорости», совершенно непонятно, в какое время и в каком месте это самое правонарушение совершено».

Похмелкин привел наглядный пример: допустим, водитель превысил скорость на таком-то участке, на таком-то километре и в такое-то время, и вскоре ему приходит «письмо счастья», где все ясно и четко говорится — такое-то место, такое-то время, такая-то скорость.

«По средней же скорости этого сказать никак нельзя, — добавил кандидат юридических наук. — Следовательно, существенные обстоятельства, которые должны быть доказаны по КоАПу, реально не доказываются, они просто повисают в воздухе. Да, в среднем где-то что-то превышено. Но это, извините, как средняя температура по больнице!»

Эксперт подчеркивает, что в данном вопросе необходима предельная ясность, поэтому такие штрафы могут и должны быть оспорены вплоть до Конституционного суда.

«Я считаю, что здесь надо поставить точку, — заявил он ФАН. — Поэтому законопроект депутатов я поддерживаю. Не знаю, правда, насколько они все юридически корректно формулируют. Но правовые упущения, если они есть, поправить несложно».

Говоря о причинах, по которым правительство не поддержало документ, Похмелкин отметил, что оно давно уже использует Правила дорожного движения как фискальный инструмент.

«Главное — как можно больше денег содрать с людей, — считает эксперт. — Правдами, неправдами, так-сяк. Вот вы знаете, например, кто во многих регионах отвечает за безопасность дорожного движения? Финансовые органы! То есть прямо ставится задача насобирать как можно больше денег».

Хотя на самом деле стремиться нужно не к этому, уверен Похмелкин, а к тому, чтобы было как можно меньше нарушений ПДД. Когда мало платится штрафов, это, на самом деле, хорошо — значит, мало нарушают, добавил эксперт.

«А вот у нас в России это плохо, потому что чем больше штрафов, тем больше денег, — с горечью констатирует он. — И это является мало того что ошибочным, но еще и очень опасным подходом. Надо всю эту порочную практику пресекать».

Главный акцент в этой сфере все-таки надо делать на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий — чтобы люди не гибли, считает Похмелкин. Однако решают данную задачу вовсе не карательные меры, заключил эксперт.