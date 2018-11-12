Изнасилованная дознавательница из Уфы объяснила, почему не смогла сбежать из кабинета начальника

Уфа, 12 ноября. 23-летняя дознавательница из Уфы, которую изнасиловали три ее коллеги, рассказала свою версию произошедшего.

Журналисты ознакомились с постановлением о возбуждении уголовного дела. В нем девушка подробно описывает обстоятельства инцидента.

По словам дознавательницы, после окончания рабочего дня она приехала в отдел по вопросам миграции, куда ее позвали коллеги. В полиции девушка распивала спиртные напитки вместе с тремя сослуживцами, которые стали приставать к ней.

Потерпевшая не смогла убежать, поскольку мужчины избили ее. После этого каждый из них изнасиловал девушку, а также совершил с ней насильственные действия сексуального характера, пояснила она.

Как пишет KP.RU, девушка смогла прийти в себя только к 5.00. Она сразу же отправилась к следователю, у которого написала заявление на своих коллег.

Напомним, что полицейских задержали 30 октября. 1 ноября их уволили из органов МВД, а затем задержали на два месяца. Возбуждено уголовное дело.