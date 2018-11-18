Турник в каждый двор: механик из Багратионовска создает и устанавливает в городе спортивные снаряды

Группа молодых ребят из спортивного клуба участвует в общественной жизни города. Они на добровольных началах занимаются созданием комфортной городской среды, молодежного пространства для активного и здорового образа жизни.

Автомеханик из города Багратионовска Калининградской области и по совместительству руководитель проекта «Турник в каждый двор» Семен Петров рассказал Федеральному агентству новостей о том, как группе ребят из клуба по смешанным единоборствам за четыре года своей деятельности удалось сделать город чуточку лучше и привлечь молодых ребят к спортивному образу жизни.

В конце 2012 года Семен Петров еще учился в школе. В городе Багратионовск, как рассказал собеседник, не было ни одной спортивной площадки возле дома. Детско-юношеских спортивных школ поблизости тоже не наблюдалось. Единственное место, где можно было позаниматься, — площадка неподалеку от школы.

Спустя два года Семен пришел заниматься смешанными единоборствами в клуб, который удалось открыть на пожертвования. Основал его мастер спорта Иван Черных.

«Вспомним 2012–2013 год. Из-за того, что ничего не было, ребята моего возраста уже в 13-15 лет курили и пили. Наркотики, конечно, присутствовали. С годами это все поменялось, и сейчас дети ходят на турники и спортивные площадки. Хотите верьте, хотите нет, но у нас уже нет такого, что молодежь курит и пьет. Остались только отголоски», — рассказал Семен.

По его словам, раньше понятия не имели, как детей привлечь к занятиям спортом. Тем более во дворах не было спортивных площадок. Так и появилась идея «турника в каждом дворе».

Первое время члены спортивного клуба самостоятельно откладывали деньги и скидывались. Кто-то больше, кто-то меньше. Покупали материалы и варили турники в свободное от работы и занятий время.

«Моя основная идея — привлечь молодежь к занятиям спортом, вести здоровый образ жизни. Я окончил школу, поступил в техникум и там научился варить. По образованию я автомеханик. Работаю также по специальности. Основной костяк был пять человек, товарищи по клубу. Начали заниматься и вдохновились идеей. Надо было бороться. Мы установили порядка 20 турников и футбольные ворота. Начали делать качели», — поделился собеседник.

Семен Петров поделился, что в дальнейшем инициативная группа Багратионовска планирует построить самую большую многофункциональную спортивную площадку для маленьких горожан. Активисты сходятся во мнении, что стоящие во дворах турники для подрастающего поколения — неудобный инвентарь для занятия спортом.

Площадку планируют установить на территории парка, инфраструктура которого восстанавливается совместными усилиями добровольцев и волонтеров города. Активно взаимодействовать с участниками движения стала и местная администрация, выделившая земельный участок и пообещавшая взять ее к себе на баланс.