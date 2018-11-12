Люди настроены на интеграцию с РФ: Ковитиди проанализировала итоги выборов в ДНР и ЛНР

В Донецкой и Луганской народных республиках завершились выборы глав регионов и местных парламентов. Эти выборы уже вызвали резкое возмущение в Киеве: украинские власти грозят организаторам и участникам голосования всевозможными карами.

Известно, что победу на выборах главы ДНР в первом туре одержал Денис Пушилин. В ЛНР большинство избирателей проголосовали за Леонида Пасечника, там голосование также прошло в один тур. Всего в выборах в Донбассе приняли участие более 75% избирателей. Присутствовавшие там международные наблюдатели отметили прозрачность голосования и отсутствие нарушений.

По мнению члена Совета Федерации, сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди, которая побывала на нескольких избирательных участках в ДНР, существенным моментом для объективной характеристики событий, происходящих в республиках Донбасса, является системное неисполнение Украиной принятых на себя обязательств по минским договоренностям.

«Техничный «перевод стрелок» в сторону России не может скрыть очевидную виновность украинской стороны, — отметила сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это, в частности, невыполнение Украиной минского протокола от 5 сентября 2014 года и минского меморандума от 19 сентября 2014 года, а также невыполнение принятого и подписанного Украиной в Минске 12 февраля 2015 года Комплекса мер по выполнению минских соглашений».

Ковитиди напомнила, что страны — участницы так называемого «нормандского формата» — Россия, Германия и Франция — неоднократно заявляли о необходимости исполнения Киевом минских договоренностей.

«Очевидно, что для осознания истинного виновника срыва минского мирного процесса необходимо детально проанализировать само это соглашение, — подчеркнула член Совфеда. — Помимо того, что в Донбассе так и не был соблюден режим прекращения огня и отвод всех тяжелых вооружений, Украина не выполнила работу по базовой основе урегулирования конфликта — по проведению конституционной реформы. Новая конституция Украины должна была вступить в силу уже к концу 2015 года. Ключевой новеллой новой украинской конституции должна была стать децентрализация власти с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В соответствии с минскими соглашениями эта концепция должна была быть согласована с представителями ДНР и ЛНР».

Однако ничего этого Киев так и не сделал и даже не выразил к этому поползновений, подчеркивает Ольга Ковитиди.

«Украина так и не исполнила принятое на себя обязательство в части принятия постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании 1 минских соглашений, — напоминает сенатор. — Чрезвычайно важно, что это законодательное закрепление должно было быть осуществлено Киевом до конца 2015 года. Кроме того, Украина должна была принять законы, гарантирующие освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также закрепляющие право на языковое самоопределение народа Донбасса».

При всем желании урегулирования внутриукраинского вооруженного конфликта Россия не в состоянии принимать решения, находящиеся исключительно в юрисдикции Киева, подчеркивает политик.

«При детальном изучении ситуации очевидно, что Украина проявила системное нежелание выполнять минские соглашения. При этом Киев постоянно устраивает европейские театрализованные представления, неизменно сопровождаемые обвинениями в адрес России, — продолжила член Совфеда. — Для самого народа Донбасса отказ Украины от мирного урегулирования очевиден с первых дней конфликта. В частности, международные наблюдатели на выборах главы ДНР и депутатов народного собрания республики были единодушны в оценке действий украинской власти».

Действия Киева существенно усугубляют международную внешнеполитическую повестку в Европе и вносят в нее вынужденные коррективы, подчеркнула собеседница ФАН.

«Мнение всех международных наблюдателей было единодушным: прошедшие в Донбассе выборы соответствуют интересам людей, и высокая явка тому подтверждение, — отметила Ковитиди. — Эти выборы соответствуют минским соглашениям, не являются местными, ведь на них избираются главы республики и депутаты народных советов. Эти выборы направлены на мирное урегулирование конфликта и соответствуют основным принципам международного права».

Сенатор напомнила, что, в соответствии с уставом ООН, равноправие и самоопределение являются важнейшей основой всеобщего мира.

«Наблюдая высокую явку на всех избирательных участках, беседуя с участниками голосования на участках Донецка, Макеевки, Харцызска, могу с уверенностью сказать: люди настроены на интеграцию, на культурное и экономическое сотрудничество с Россией», — подчеркнула она.

Критические последствия украинского кризиса, возникшего после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и приведшего к гражданской войне в Донбассе, являются очевидным риском для всего европейского континента, считает сенатор.

«Являясь ближайшим соседом республик Донбасса, Россия, конечно, заинтересована в мирном разрешении украинского кризиса», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Как сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей, работающие в Донбассе, победу на выборах в ДНР одержал временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин, набравший 60,85% голосов. В ЛНР большинство голосов получил врио республики Леонид Пасечник, за него проголосовали 68,3% избирателей.

На выборах в парламенты ДНР и ЛНР победу одержали общественные движения «Донецкая республика» и «Мир Луганщине» соответственно.