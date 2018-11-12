Президент Финляндии призвал расследовать сбой в работе GPS на учениях НАТО

Хельсинки, 12 ноября. Власти Финляндии проведут расследование в связи с информацией о сбое в работе GPS во время учений НАТО в Норвегии, президент государства Саули Ниинисте считает проверку необходимой. Об этом сообщили в МИД иностранного государства, пообещав, что отчет о проделанной работе будет представлен оперативно.

Ниинисте подчеркнул, что финская сторона обязана выяснить, кто стоит за вмешательством и какими средствами оно было совершено.

«Я считаю, что есть технические устройства, которые должны быть в состоянии определить источник помех, а затем выразить нашу позицию», — цитирует президента финская государственная телерадиокомпания YLE.

Напомним, 7 ноября в Норвегии завершились учения НАТО Trident Juncture, которые стали самыми масштабными для военного блока со времен окончания «холодной войны». Маневры прошли в Балтийском море и в северной части Атлантики. В них приняли участие 45 тысяч военнослужащих, а также около десяти тысяч единиц военной техники. Военные Альянса отрабатывали отражение наступления потенциального противника.

Во время проведения маневров были зафиксированы проблемы с сигналом GPS возле норвежской границы. Власти Финляндии заподозрили Россию в произошедшем, при этом не подкрепив заявление никакими доказательствами.

Ранее в Кремле ответили на подозрения Финляндии, подчеркнув, что ничего не знают о том, что Россия якобы причастна к сбоям в работе GPS на учениях НАТО, о чем ранее сообщил глава правительства иностранного государства Юха Сипиля.