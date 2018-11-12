Эксперт оценил перспективы российского зерна в Африке

Москва, 12 ноября. У России есть хорошие перспективы по экспорту своего зерна на африканский рынок. Об этом заявила преподаватель Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Галина Кузнецова, комментируя привлекательность рынков стран Африки для РФ.

Ранее в АО «Русагротранс» сообщили, что Россия может поставить в Африку почти 29,5 миллиона тонн зерна, что на 6,3 миллиона тонн превышает показатели 2017 года. Кузнецова отметила, что у России и Эквадора, к примеру, уже есть хороший прецедент сотрудничества — речь идет о выращивании и экспорте цветов. Однако поставки зерна в Африку могут несколько осложнять имеющиеся проблемы с инфраструктурой.

Если говорить о мировом зерновом рынке, то на долю России приходится около 10%. По экспорту пшеницы Россия вышла на первое место, однако самые большие объемы дают соя и кукуруза.

«Сейчас в Африке мы отнюдь не первые. В общем-то, расталкивать надо других поставщиков», — сказала Кузнецова в комментарии изданию «Слово и Дело».

Она отметила, что завоевать свое место на рынке достаточно непросто. Однако хорошо в этом вопросе помогают межправительственные соглашения. При этом Кузнецова подчеркнула, что для повышения показателей экспорта необходимо развивать транспортную инфраструктуру в РФ.