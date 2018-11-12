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Россия

ВТБ предложил финансово наказывать СМИ за недостоверные новости

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ВТБ предложил финансово наказывать СМИ за недостоверные новости

Москва, 12 ноября. Банк ВТБ предложил средствам массовой информации заключить юридически обязывающие соглашения. При распространении заведомо ложной информации СМИ будет выплачивать штраф.

Поводом для такого предложения стала информация в СМИ о том, что ВТБ якобы выдала кредит компании QIA на приобретение акций «Роснефти». Группа не раз информацию опровергала. Для того, чтобы впредь избежать распространения ложной информации, в ВТБ предложили заключать со СМИ юридические обязывающие соглашения, сообщает News.ru.

В случае, если информация СМИ окажется ложной, то банк в рамках соглашения обяжет выплатить распространителей по миллиарду рублей.

Автор: Софья Куликова
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