Столтенберг: НАТО не будет размещать в Европе ракеты с ядерными боеголовками

Берлин, 12 ноября. НАТО призывает Россию вернуться к диалогу с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, кроме того Североатлантический альянс не планирует размещать ядерные боеголовки в Европе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции в Берлине.

По его словам, альянс привержен безопасности всех союзников, поэтому у НАТО нет намерений размещать ядерные ракеты в Европе.

Также Столтенберг заявил, что Россия размещает ракетные системы, которые в будущем могут нести потенциальный ядерный заряд. Он подчеркнул, что российские ракеты мобильны и они трудно отслеживаются.

«Мы призываем Россию обеспечить соответствие [ДРСМД] и вернуться к диалогу с США», — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из ДРСМД якобы из-за того, что Россия не выполняет условия договора. Однако Трамп не привел никаких доказательств. Кроме того, в Кремле неоднократно заявляли, что Россия выполняет свои обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.