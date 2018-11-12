Как в России пройдет всемирная неделя предпринимательства? ФАН-ТВ

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная всемирной неделе предпринимательства. Мероприятие пройдёт с 12 по 18 ноября. Впервые его провели в 2007 году. Тогда неделя была организована всемирной предпринимательской сетью — международной платформой, с помощью которой бизнесмены из разных стран обмениваются своими программами и инициативами. В 2018 году ВНП проходит в 170 странах и более чем в 50 регионах России. За семь дней предпринимательской недели пройдет более 300 событий, в которых ожидается участие около полумиллиона человек.

«Конечно, предприниматель — это главная движущая сила инноваций. Предприниматель — это экономический рост, рабочие места, это процветание и улучшение благосостояния. Поэтому проект так быстро развивается и находит такую широкую поддержку. Россия участвует в этом проекте с первого года, все одиннадцать лет»,— говорит Виктор Седов, президент и член совета директоров Центра предпринимательства.

Во время Всемирной недели предпринимательства в РФ будут проводиться ежедневные прямые включения с организаторами из 10 стран мира. К участию в ВНП каждый год приглашаются организации, которые проводят мероприятия в сфере поддержки и развития малого и среднего бизнеса — это инвестиционные фонды, институты развития, государственные органы, инкубаторы и акселераторы, и, конечно, сами предприниматели. Участники поделятся историями успеха и секретами работы.

Международная предпринимательская неделя полностью соответствует задачам, поставленным Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В России мероприятие уже 7-й год проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

«Роль малого бизнеса в экономике очень сложно переоценить. Это и занятость, и инновации, это в целом движение. Одним крупным бизнесом никакая экономика не выживет. Глобальной экономике необходимо выигрывать, а для этого нужна гибкость. Мы рассчитываем на то, что неделя раскроет для каждого предпринимателя свои возможности. Стереотипы, которыми окутано наше общество в отношении бизнеса и того, как сложно это делать, мешают людям совершить первый шаг, либо пойти на расширение. Хотелось бы как-то решить эту проблему, и такие проекты позволяют осведомить предпринимателя или будущих предпринимателей о возможностях бизнеса, в том числе при поддержке государства», — объясняет Милена Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России.

Всего неделя предпринимательства соберёт 17000 партнеров по всему миру, и 9 миллионов человек смогут получить мотивирующий заряд и нужные предпринимательские знания. В России принимают участие более 50 регионов, но 22 из них планируют очень обширную программу: Томск, Екатеринбург, Кемерово, Еврейская АО, Самара, Архангельск, Липецк, Ленинградская область, Кострома, Смоленск, Белгород, Ногинск, Ненецкий АО, Якутия, Тюмень, Сахалинская область, Якутск, город Белоярский, ХМАО — Югра, Майкоп, Рязань, Хабаровский край, Иркутск. Эксперты отметили, что впервые на популяризацию предпринимательства обратило внимание правительство, — дополнением к неделе стал федеральный проект, согласно которому до 2024 года в России планируют организовать пиар-кампанию, снять фильм о купечестве, создать обучающий блок и вовлечь в это максимальное количество регионов.