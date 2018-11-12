Цеповяз назвал монтажом «королевский обед» с крабами и икрой

Москва, 12 ноября. Член банды «Цапковские» Вячеслав Цеповяз считает сфабрикованными вызвавшие общественный резонанс снимки, на которых он обедает крабами, икрой и шашлыками. Об этом в понедельник заявил адвокат преступника Эльбрус Муртазов.

По его словам, некто взял фотографии из его семейного архива, а после смонтировал их с помощью фотошопа, распространив таким образом слух о «королевском обеде» Цеповяза в колонии.

При этом часть снимков, на которых не запечатлены дорогостоящие деликатесы, осужденный признал достоверными. Эти фото якобы были сделаны сотрудниками ФСИН во время Дня открытых дверей. Что касается «смонтированных» фотографий, то они, как полагает Цеповяз, были опубликованы специально для того, чтобы помешать ему вернуть часть имущества после развода.

Ранее в Сети появились снимки, на которых Цеповяз обедает крабами, шашлыками и икрой. Как утверждает адвокат бывшей жены заключенного Натальи Стришней, женщина ежемесячно переводила экс-супругу 250 тыс. рублей.

Напомним, что банда «Цапковские», в которой состоял Цеповяз, 4 ноября 2010 года совершила массовое убийство в станице Кущевская Краснодарского края. Жертвами бандитов стали 12 человек, среди которых были дети.