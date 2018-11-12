Сенатор Петренко об опасности унижения детей в школе: «Они потом совершают страшные поступки»

Москва, 12 ноября. На Сахалине уволилась учительница, которая перед всем классом унизила ученицу из-за дырочки на одежде. Член Совета Федерации Валентина Петренко предупредила об опасности, к которой может привести нетактичное отношение к школьникам.

Инцидент произошел в холмской школе, в Сахалинской области. Учительница русского языка и литературы унизила перед всем классом ученицу, на плече кофты которой была обнаружена дырка, передает «Царьград». Один из одноклассников снял на видео этот момент. Видео получило широкий резонанс.

После скандала учительница принесла извинения школьнице, которая стала жертвой ее нападок, а также ее родителям. Кроме того, педагог уволилась из школы.

Петренко отметила, что учитель должен обращать внимание на внешний вид учеников, но делать это надо крайне осторожно — не в присутствии всего класса. Она уточнила, что, возможно, ребенку нужна помощь, просто он не может об этом самостоятельно попросить. Тогда упреки со стороны учительницы только усугубят ситуацию.

По мнению сенатора, учительница, вероятно, осознала, к какой трагедии мог привести ее поступок, поэтому решила покинуть учебное заведение.

«Потому что мы знаем такие случаи, когда ребенка отчитывают, и они потом совершают страшные поступки, — приводит ее слова Nation News. — И может быть преподаватель это поняла. Так что здесь нужно разобраться и посмотреть, как это повлияло на ребенка».

Напомним, в октябре этого года так называемый «керченский стрелок» Владислав Росляков расстрелял людей в колледже, а также устроил взрыв. В результате трагедии погибли 21 человек, десятки пострадали.