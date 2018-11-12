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«Оля не волнуется»: мать Бузовой пожелала обманутым спонсорам «кувыркаться дальше»

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«Оля не волнуется»: мать Бузовой пожелала обманутым спонсорам «кувыркаться дальше»

Москва, 12 ноября. Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой прокомментировала сообщения о подаче заявления на ее дочь в полицию Москвы. Претензии к девушке предъявили обманутые участники конкурса в Instagram.

По словам адвоката потерпевшей стороны, Бузова объявила конкурс на розыгрыш 100 тыс. подписчиков и дорогой иномарки. Несколько подписчиков заплатили за участие в розыгрыше от 50 тыс. до 120 тыс. рублей, но в итоге не получили ничего. А авто вручили подставной девушке.

«Я не в теме, кто куда обращается. Понятия не имею. Зачем на каждую сплетню реагировать? Пусть они там кувыркаются. Смешно даже», — заявила она в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

В заключение она попросила не волноваться за Ольгу.

«Я не волнуюсь, и вы не волнуюсь, и Оля не волнуется, никто не волнуется», — со смехом добавила женщина.

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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