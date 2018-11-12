Донбасс сегодня: снайперы ВСУ подорвались на Светлодарской дуге, Киев забросил диверсантов в ЛНР

Донбасс, 12 ноября. Республиканские силовики не допустили провокаций Киева в день выборов. Командование одной из бригад ВСУ выводит женщин из зоны ООС. Украинские снайперы подорвались на своих же растяжках. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки украинские войска 9 раз нарушали перемирие — дважды в Луганской народной республике и семь раз в ДНР. Во время обстрела Донецкой народной республики ВСУ активно применяли 120-мм и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы и вооружения боевых машин пехоты и БТР. В результате обстрелов поселков Доломитное и Зайцево Горловского района ДНР сгорели два нежилых дома. Потерь среди гражданских и военных не зафиксировано.

В свою очередь, по ЛНР украинские военные били из 120-мм минометов, противотанковых и автоматических гранатометов.

«Женщинам в армии не место»

Командир 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ выпустил приказ, согласно которому подчиненные ему подразделения должны быть очищены от женщин. Последние должны быть выведены из зоны Операции объединенных сил. Но мотив данного предписания вовсе не альтруистический и не связан с простой заботой о представительницах слабого пола в армии.

Причиной к принятию такого решения послужили участившиеся жалобы женщин-военнослужащих на домогательства сослуживцев. Таким образом, выходит, что решить данный вопрос иначе, кроме как устранив сам «источник соблазна», нельзя, что говорит о крайне низком уровне дисциплины и морально-психологических качествах украинских военных.

Киев забросил диверсантов в ЛНР

Незадолго до выборов 11 ноября в Луганскую область прибыла группа военнослужащих-диверсантов из состава 8-го полка специального назначения Сил спецопераций ВСУ. Об этом сообщили в оперативном командовании Луганской народной республики.

По данным разведки, в задачи прибывшей группы входила организация провокаций в республике в день выборов. Но, судя по тому, что избирательный день прошел спокойно, органы госбезопасности, военные и правоохранители республики со своей задачей справились.

Правда о погибших солдатах ВСУ на Светлодарской дуге

Командование 72-й бригады ВСУ представило потери двух своих подчиненных как результат огня военных ЛНР. Об этом стало известно из сообщений Минобороны Украины.

Инцидент произошел вечером 10 ноября в районе поселка Луганское на Светлодарской дуге, но подробности стали известны только сейчас. Как сообщает командир украинской бригады, после скоротечного боя группа военнослужащих выдвинулась вперед для прочесывания позиций перед собой и была взорвана радиоуправляемым фугасом якобы луганскими силовиками. В результате инцидента погибли два военнослужащих ВСУ Юрий Олейник и Роман Селихов.

В то же время источник корреспондента ФАН в армейском корпусе ЛНР раскрыл реальные подробности инцидента. Украинская снайперская группа искала удобные позиции для последующего открытия огня по позициям армии республики.

Во время продвижения к выбранной позиции на расстоянии около 700 метров украинские военные «зацепили» свои же растяжки. При этом еще двое военнослужащих бригады получили ранения — это сержант Поцелуйко и начальник школы подготовки снайперов Кудря.

Чтобы избавиться от неоправданных потерь, командование бригады по традиции все списало на «действия оккупантов», придумав версию с радиоуправляемым фугасом. А тот факт, что в составе группы находился целый майор — командир снайперской группы, как раз подтверждает информацию луганских военных о выдвижении снайперов на боевые позиции. Ведь офицеров, как правило, не посылают расчищать местность после боестолкновений.