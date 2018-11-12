Сирия: Асад обсудил с представителем МИД Ирана урегулирование в САР

Дамаск, 12 ноября. Президент Сирии Башар Асад провел встречу со старшим помощником главы МИД Ирана Хоссейном Джабери Ансари. Как сообщает канцелярия дворца президента САР, стороны обсудили вопросы сирийского урегулирования.

Во время своего визита Ансари также встретился с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом. Темой переговоров стали Астанинский процесс и формирование конституционной комиссии САР.

«Диалог во время сегодняшней встречи шел об этапах, которые были осуществлены в борьбе с терроризмом, и об усилиях, предпринимаемых для продвижения в направлении политического урегулирования», — говорится в заявлении.

На встрече стороны также пришли к общему мнению, что руководство США и государств, поддерживающих боевиков террористических группировок, пытаются препятствовать процессу мирного урегулирования в Сирии. По мнению руководства Сирии и Ирана, своими действиями сейчас эти третьи страны пытаются достичь политически всего того, чего не добились за годы войны.