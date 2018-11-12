Заявлений будет больше: адвокат рассказала, за что на Бузову пожаловались в полицию

Москва, 12 ноября. Адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы шести человек, рассказала о подаче заявление в отношении скандально известной телеведущей Ольги Бузовой. Ее заподозрили в мошенничестве. При этом юрист подчеркнула, что в дальнейшем число заявителей возрастет.

Юрист рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей о сути претензий к Бузовой. Так, по словам ее клиентов, телеведущая на своей странице в Instagram разместила информацию о том, что будет проводиться гив с ее участием.

«Она публично рассказала об участии спонсоров, о порядке проведения гива и пообещала, что те спонсоры, которые будут участвовать, получат 100 тыс. подписчиков в Instagram и смогут принять участие в розыгрыше автомобиля Mercedes Benz стоимостью 3,5 млн рублей», — уточнила она.

При этом, как подчеркнула Бутырина, участие в гиве стоило от 50 тыс. до 120 тыс. рублей. В итоге никаких подписчиков спонсоры не получили, а автомобиль вручили девушке, «которая его фактически не выиграла».

«На данный момент заявление с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве подписали шесть человек, часть человек еще просто не успели приехать в Москву, чтобы подписать заявление», — добавила адвокат.

По ее словам, в общем число потерпевших составляет около 10 человек. В настоящее время заявление подано в ГУ МВД по Москве.

Бутырина подчеркнула, что обманутые спонсоры многократно пытались урегулировать конфликт, вернуть свои деньги.