Путин ввел уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов
Москва, 12 ноября. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет лица без гражданства по месту пребывания в России как в жилом, так и нежилом помещении. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение Государственной думы вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая. Депутаты Госдумы приняли его 25 октября, а на днях он был одобрен и Советом Федерации.
Согласно документу, фиктивная регистрация мигрантов повлечет за собой наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода нарушителя за три года. В том числе в качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение аналогичного срока.
Как отмечала ранее Яровая, которая выступила одним из авторов инициативы, Россия становится «одной из самых привлекательных стран в мире для иностранной трудовой силы». При этом она заявила, что каждый год в РФ прибывает около 12 миллионов иностранцев. Благодаря ужесточению законодательства власти РФ планируют «защитить россиян и иностранцев, которые приезжают в страну с благими целями», добавила она.
Напомним, в минувшем году было возбуждено около 25 тысяч уголовных дел по фактам нарушения миграционного законодательства РФ.