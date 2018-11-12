Сирия новости 12 ноября 19.30: два мирных жителя погибло при взрыве в Джараблусе, курды потеряли боевика в Ракке

Сирия, 12 ноября. Два мирных жителя погибло и 13 получили ранения при взрыве в Джараблусе, курды потеряли боевика в Ракке, активисты сообщают о значительных разрушениях в Хаджине. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Ракке.

Курды: обстреливают Хаджин, потеряли боевика в Дейр-эз-Зоре, проводят обыски в Ракке.

Международная коалиция: продолжает бить по кварталам Хаджина.

ВС Турции: наносят удары по позициям SDF в Алеппо.

Провинция Алеппо

В городе Джараблус взорвался заминированный автомобиль, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@huseyinbozan). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погибло два мирных жителя населенного пункта. Другой Twitter-канал (@RisboLensky) пишет о 13 раненных.

ВС Турции продолжают наносить удары по позициям Демократических сил Сирии (SDF) в северной части провинции Алеппо. Об этом сообщает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@Breaking144).

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный Twitter-канал (@hgoll931) сообщает, что на восток провинции Дейр-эз-Зор продолжают стягиваться курдские военизированные отряды.

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) обстреливают кварталы города Хаджин, передает местный источник в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). Кроме того, удары по предполагаемым укрытиям «Исламского государства» на территории населенного пункта наносят ВВС международной коалиции. Twitter-канал (@smmsyria) опубликовал фото, на которых видно, что Хаджин подвергся значительным разрушениям. Местные активисты сравнивают состояние населенного пункта с Раккой во время проведения там военной кампании проамериканских сил.

Провинция Ракка

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» передает, что террористы атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF) в поселении Джудейдат Хабур и убили одного боевика курдского ополчения.

Члены SDF осматривают свои автомобили и проверяют мусорные баки на территории административного центра провинции Ракка на предмет наличия взрывных устройств. Об этом пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Mohamadothman1o) местный источник. Ранее при взрыве на контрольно-пропускном пункте SDF в поселении Сулук было убито пять боевиков.

Ирак

Силы безопасности Ирака арестовали шесть террористов «Исламского государства» в Рамади, пишет Iraqi News.

Также информагентство сообщает, что бойцы правительственных войск взяли под стражу двух боевиков ИГИЛ1 в населенном пункте Аль-Амирия провинции Анбар и изъяли из укрытия радикальных исламистов 15 взрывоопасных предметов.

В Багдаде суд приговорил к смертной казни пятерых членов ИГ1, передает Iraqi News. Джихадисты принимали участие в нападении на КПП в районе Аль-Хусейния, во время которого было убито 13 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)