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НАТО не допустит создания европейских структур военного командования

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НАТО не допустит создания европейских структур военного командования

Брюссель, 12 ноября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не допустит создания в Евросоюзе собственных структур военного командования. Об этом генсек организации заявил в ходе выступления на конференции в Берлине.

«Мы не можем допустить, или вернее, это не будет мудрым решением, если у нас будет две разные командные структуры в Евросоюзе и в НАТО», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что армия ЕС должна служить исключительно дополнением для НАТО. Создание европейской армии обсуждалось на встрече лидеров стран в Париже на мероприятии в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что вопрос о создании европейской армии станет предметом более чем бурных дискуссий на Западе в ближайшие месяцы.

Автор: Софья Куликова
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