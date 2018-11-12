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Путин разрешил депутатам и сенаторам отказываться от надбавок к пенсиям

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Путин разрешил депутатам и сенаторам отказываться от надбавок к пенсиям

Москва, 12 ноября. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий депутатам и сенаторам отказываться от пенсионных надбавок.

Утвержденный президентом документ был опубликован на интернет-портале официальной правовой информации. Этот закон позволяет депутатам и сенаторам добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии, передает «Парламентская газета».

Поправки будут внесены в статьи 2 и 29 закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации». Эту инициативу поддержали депутаты Государственной думы 25 октября. Позже, 7 ноября, идею одобрили в Совете Федерации.

Путин разрешил депутатам и сенаторам отказываться от надбавок к пенсиям

Ранее в Пенсионном фонде объяснили механизм выплаты пенсий работающим пенсионерам.

Автор: Катерина Иванова
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