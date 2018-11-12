Порошенко объяснил, почему Украина остается беднейшей страной Европы

Киев, 12 ноября. Президент Украины Петр Порошенко признал, что темпы экономического роста не отвечают требованиям населения, а сама страна остается беднейшим государством Европы. Об этом политик заявил, выступая на заседании Совета регионального развития в Киеве.

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — отметил он.

Порошенко также признал вину украинских властей в слишком медленном развитии экономики. По его словам, если 70% населения считает, что Украина движется не в том направлении, значит, все украинское руководство недорабатывает.

Что касается ожидаемого повышения тарифов на газ, то это, как считает украинский президент, вынужденная мера. Отметим, что повышение цен на газ для населения является обязательным условием Международного валютного фонда, который является главным кредитором Киева. Это обстоятельство ставит украинское руководство в трудное положение. С одной стороны, власти не хотят повышать тарифы перед президентскими выборами, которые состоятся в марте. С другой стороны, без внешнего финансирования украинское государство тоже обойтись не может.

Ранее сообщалось, что Порошенко вошел в шестерку самых богатых украинцев, увеличив за год свое состояние на 10%. Накануне житель Украины Григорий Гришкан перечислил всю свою пенсию в компанию Roshen, которой владеет Порошенко. Таким образом, он выразил протест против «унизительной» ежемесячной выплаты в размере 1452 гривен (3476 тыс. рублей).