Сирия: САА нашла ракеты ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор — видео ФАН

Дамаск, 13 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили склад оружия и боеприпасов, принадлежащий запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство»1. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Большое число дальнобойных ракет боевиков было найдено в районе Меядин к юго-востоку от провинции Дейр-эз-Зор.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

По словам полевого офицера, сирийские войска продолжают прочесывать освобожденные территории вместе с местными жителями, сформированными в группы народной обороны.

Во время одной из вылазок САА наткнулась на остатки дальнобойных ракет, спрятанных в контейнерах, которые были спрятаны в окрестностях города Меядин.

Офицер добавил, что сирийские бойцы обследовали ракеты на предмет их возможной опасности для мирного населения. Неоднократно боевики ИГ1 использовали оружие, оставленное на складах, в качестве ловушки.

Это далеко не первый случай, когда сирийская армия находит оружие в районах Дейр-эз-Зора. Среди боеприпасов, оставленных боевиками, как правило встречается оружие иностранного производства — американского или израильского.

Ранее сообщалось, что в ходе прочесывания населенного пункта Бурик аль-Махра в провинции Эль-Кунейтра подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество противотанковых мин.

Заброшенный склад боевиков, на котором были найдены мины, примыкает к линии разграничения в районе оккупированных израильской стороной Голанских высот в западной части сирийской провинции Эль-Кунейтра. По словам офицера, тайник был зарыт под землю. В нем было большое количество мин и взрывчатки, в особенности мин, которые были обезврежены на линии границы с израильской стороной. Всего примерно 2 тысячи мин содержалось в этом схроне.

1 Организация запрещена на территории РФ.