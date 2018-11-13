От чистого сердца: жители Магнитогорска бесплатно раздают хлеб и продукты нуждающимся

Давно ли вы делали добрые поступки просто так, без корыстных побуждений? А вот жители Магнитогорска в Челябинской области установили в нескольких небольших продуктовых магазинах «Полки добра», куда каждую неделю привозят продукты питания первой необходимости. Взять продукты может любой желающий абсолютно бесплатно. Федеральное агентство новостей решило узнать, кому принадлежит идея и как на нее реагируют местные жители.

Ровно год назад, 8 ноября 2017 года, во втором по величине городе Челябинской области несколько человек решили привнести в мир чуточку добра и установили в продуктовых магазинах — «минутках» специальные полки.

«Мы занимались проектом и искали в Интернете фотографии. Кому-то из нас попалась на глаза картинка — продуктовая полка с примерно такой подписью: «Кто может — положите, кому надо — берите», — рассказал ФАН один из координаторов благотворительного проекта Михаил Сидач. — Идея нам понравилась. Мы с ребятами сели, обговорили ее, посчитали, что для ее воплощения надо, и через какое-то время открыли две точки».

К выбору места, где разместятся полки, инициативная группа подошла с умом. Хотя в городе достаточно крупных продуктовых магазинов, располагаются они в тех местах, куда обычно пенсионеры и люди, оказавшиеся в стесненных обстоятельствах, редко ходят.

Еще одним фактором, который повлиял на окончательное определение локаций, оказалась бюрократия, через которую пришлось бы пройти активистам при общении с крупными сетевыми магазинами. Поэтому было решено установить полки в небольших продуктовых магазинах возле домов в спальных районах города.

«Сначала мы ходили по магазинам, которые находятся рядом с нашими домами. Кто-то из управляющих нам отказывал, говорил, что им неинтересно. Отклик получили в местечковых маленьких магазинчиках», — пояснил собеседник агентства.

Первое время хлеб для «Полки добра» покупали в тех же магазинах, где удалось установить полки. Поступок неравнодушных граждан быстро оценили местные жители. Молва разошлась далеко за пределы микрорайонов. Когда стало ясно, что ребята идут по верному пути, было принято решение расширяться.

«Подсчитали, что если мы хотим увеличить поставки, надо искать место, где получится приобретать хлеб по себестоимости, — продолжил рассказ Михаил. — Через знакомых нашли пекарню, которая согласилась нам помочь, а кто-то бесплатно сделал нам эти полки. Еще мы хотели привлечь к нашей акции других жителей, но отклик получился не такой широкий. Поэтому ограничиваемся своими силами: каждый понедельник, среду и пятницу закупаемся и привозим на точки».

За год благотворительный проект 15 активистов развился до семи полок в продуктовых магазинах и 40 участников. Помимо хлеба волонтеры иногда раздают продуктовые корзины. В среднем один месяц акции обходится ребятам приблизительно в 7 тысяч рублей, это около 560 рублей за один аукционный день. Деньги каждый участник по мере возможности приносит в общую кассу, откуда и закупаются продукты.

«У нас нет такого, что каждый скидывается. Все на добровольных пожертвованиях. Если кто-то не может выделить из своего бюджета денег — помогает физическим трудом: разносит по адресам или подвозит на машине, — добавил координатор проект «Полки добра». — Сейчас мы планируем создать некоммерческую организацию, чтобы развиваться и идти дальше».

Несмотря на то что зарплаты в Магнитогорске далеки от московских и петербургских при сравнительно равных ценах за коммунальные услуги и минимальном прожиточном минимуме, акцию поддерживают и близкие волонтеров. Сейчас для удобства всех тех, кто готов от чистого сердца поделиться с близким самым необходимым, организаторы занимаются оформлением благотворительного счета.