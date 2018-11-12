Важно сохранить стабильность: эксперт оценил ход выборов на Мадагаскаре

Москва, 12 ноября. Самое главное в нынешних выборах на Мадагаскаре так это то, чтобы они не вылились в акции протестов и вооруженные столкновения, очень важно сохранить стабильность, считает ведущий эксперт Института Африки Евгений Корендясов.

На Мадагаскаре продолжаются президентские выборы. По результатам обработки 42,45% избирательных бюллетеней определились два лидера – это Андри Радзуэлина и Марк Равалуманана, известный как «молочный магнат». Оба в разное время занимали пост президента государства и были главными действующими лицами «кровавого кризиса» 2009 года.

Как отметил ведущий эксперт Института Африки, в настоящее время проблема сохранения стабильности и легитимности выборов в стране стоит очень остро, однако политические круги Мадагаскара делают все возможное, чтобы решить данный вопрос.

«Нынешний режим проявил достаточный уровень ответственности, и я думаю, что они примут соответствующие меры со стороны правоохранителей», — цитирует специалиста Nation News.

Корендясов подчеркнул, что в данный момент сложно предсказать, кто станет фаворитом предвыборной гонки, поскольку в стране непростые отношения между политическими группами и региональными группировками. В связи с этим эксперт полагает, что, скорее всего, будет назначен второй тур голосования.

При этом он отметил, что Радзуэлина пользуется популярностью среди молодежи, однако они могут поддаться влиянию старшего поколения и выбрать другого кандидата.

Напомним, на текущих выборах почти 10 миллионов избирателей смогут проголосовать за одного из 36 кандидатов, среди которых: три бывших президента страны, два экс-премьера, священники и рок-звезда. Как сообщалось ранее, один из кандидатов должен набрать 50% голосов избирателей, в противном случае 19 декабря состоится второй тур выборов.