Медик рассказала, как бороться со скачками давления

Москва,12 ноября. Врач рассказала, как не болеть при скачках атмосферного давления.

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, чтобы избавиться от плохого самочувствия необходимо тренировать сосуды. Она подчеркнула, что сосуды нуждаются в профилактике также как и остальные системы организма человека.

Для профилактики можно чередовать разные температуры: посещать в сауну или стоят под контрастным душем, а также ходить босиком по холодному полу.

Также медик поделилась рецептом того, как снять головную боль, которая возникла при скачках атмосферного давления. Для этого нужно сделать контрастный душ для кистей рук: держать руки сначала под холодной, а затем под горячей водой. Такое чередование температур позволит убрать головную боль, рассказала Чернышова журналистам KP.RU.