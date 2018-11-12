Сирия сегодня: ООН поблагодарила РФ за сопровождение конвоя, двуличная политика США в САР

Сирия, 12 ноября. Представители Организации Объединенных Наций (ООН) поблагодарили командование войск РФ в САР за сопровождение конвоя организации в лагерь «Эр-Рукбан». В МВД Турции назвали политику США в Сирии двуличной. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

ООН благодарит Россию

Руководство ООН поблагодарило российское командование в Сирии за обеспечение безопасности при проходе автомобильной колонны с гуманитарным грузом в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» (сирийско-иорданская граница).

«Я хотел бы выразить вам и вашей команде свою искреннюю признательность за всю помощь, которую вы оказали ООН при подготовке конвоя в лагерь «Эр-Рукбан», которому после долгих месяцев переговоров и сложного процесса согласований со всеми сторонами удалось достичь нуждающихся», — значится в письме координатора ООН по гуманитарным вопросам в САР Али аль-Заатари.

По его же словам, доставка гумпомощи безусловно является позитивным шагом для людей, однако обстановка в лагере остается «ужасающей». Напомним, 3 ноября военная полиция РФ сопроводила гуманитарный конвой ООН из Дамаска до 55-километровой зоны безопасности вокруг американской базы в Эт-Танфе. Безопасность с воздуха обеспечивали российские военные вертолеты. В состав гуманитарного конвоя вошли более 100 транспортных средств.

Политику США в Сирии назвали двуличной

США проводят в Сирийской Арабской Республике политику двойных стандартов. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

В начале ноября Государственный департамент США назначил награду в размере от 3 до 5 миллионов долларов за информацию о трех лидерах запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК) Мурата Карайылана, Джемиля Байыка и Дурана Калкана.

«В Вашингтоне полагают, что подобного рода решением смогут расположить к себе Анкару. Но это является глубоким заблуждением. Вашингтон исключает из санкционного списка двух турецких министров, а вместо них включает в черный список трех главарей PПK. Это является не чем иным, как издевкой, поскольку означает, что в Вашингтоне не видят разницы между террористами и турецкими министрами. Это двуличие», — подчеркнул Сойлу.

Напомним, отношения США и Турции в последнее время резко обострились. Президент США Дональд Трамп в августе санкционировал повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты.

Европарламент шокирован количеством оружия у террористов

Европейские парламентарии оказались шокированы, когда узнали об объемах вооружения из ЕС, оказавшегося в руках террористов в Ираке и Сирии. Уже поступили предложения провести детальное расследование.

Ранее проект документа об экспорте оружия прошел одобрение в комитете по иностранным делам и был вынесен на обсуждение в рамках пленарной сессии в Страсбурге. В одном из положений депутаты предложили формулировку: «Европарламент шокирован объемом произведенного в ЕС оружия и боеприпасов, найденных в руках ИГ1 (запрещенная в России террористическая группировка. — Прим. ФАН) в Сирии и Ираке».

В документе содержится предложение, вынуждающее страны — члены ЕС «отказывать в выдаче экспортной лицензии, если существует явный риск того, что подлежащая экспорту военная технология или оборудование могут быть реэкспортированы».

Минувшей весной представители российского Центра по примирению враждующих сторон в САР рассказали, что сирийские и российские военные время от времени находят склады боевиков с вооружением, произведенным в странах Североатлантического альянса. Главные тайники были обнаружены в провинции Дейр эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.