Попытка привлечь внимание: адвокат Бузовой отреагировал на заявление в полицию против певицы
В отношении популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой было подано заявление в полицию. Заявители подозревают Бузову в мошенничестве.
«Пять спонсоров, которые перечислили по гиву, разыгранному ею, и, соответственно, ею было обещано по 100 тысяч подписчиков каждому спонсору. Данные условия ею не были выполнены. Пострадавшие остались без денежных средств и без подписчиков.
Также она разыграла автомобиль достаточно странным образом. По данному факту были поданы заявления о возбуждении уголовного дела», — рассказала адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы заявителей, ее слова приводит РЕН-ТВ.
Адвокат Ольги Бузовой Сергей Жорин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал намерения заявителей засудить известную артистку.
«Я могу предполагать, для чего это сделано и что будет дальше. Дело в том, что аналогичные заявления уже подавались на Петровку, 38. Была проведена проверка, было отказано в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия события преступления.
Здесь, вероятно, будет такая же ситуация, поскольку в действиях Бузовой не было, нет и не может быть какого-либо состава преступления. Данное заявление было подано с целью привлечения внимания к заявителю. Что, собственно, и было сделано, поскольку вы интересуетесь, звоните, спрашиваете, пишете», — говорит правозащитник.
Он также оценил вероятность того, будет ли возбуждено уголовное дело по результатам проверки. По мнению адвоката, вероятность этого крайне невелика.
«Какой-либо процессуальной перспективы я не вижу. Во-первых, я это заявление не видел. Но учитывая, что подали в главное следственное управление ГУВД Москвы, это вызывает у меня вопросы даже с точки зрения юридической. Потому что ГСУ расследует возбужденные дела.
Конечно, они и сами могут провести проверку, но, как правило, ее проводят другие подразделения. Я думаю, задача заявителя была — громко объявить об этом. Я предполагаю, их не особо интересует исход этой истории. Думаю, они не будут объявлять о результатах этой проверки», — резюмировал Сергей Жорин.