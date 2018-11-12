Брюссель, 12 ноября. Руководство ОБСЕ не видит признаков нарушения свободы слова в допросе главного редактора USA Really Александра Малькевича, который был задержан агентами ФБР в аэропорту Вашингтона. Об этом в понедельник заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

«Сообщается, что его ненадолго задержали при выезде из США, однако въезд ему не запретили. Никаких ограничений в отношении свободы слова не вводилось, СМИ не блокировалось», — пишет он в Twitter.

Напомним, что ранее сотрудники ФБР задержали Малькевича в аэропорту Вашингтона, чтобы вручить ему уведомление с требованием регистрации USA Really в качестве иноагента в США. При этом в задержании участвовало сразу 19 агентов.

МИД РФ резко раскритиковал действия американских властей и призвал американские власти прекратить практику преследования российских журналистов. В Москве также подчеркнули, что «вмешательства во внутренние дела других государств», в чем постоянно обвиняют Россию, является наиболее яркой чертой самих Соединенных Штатов.

Политолог Андрей Кошкин рассказал Федеральному агентству новостей, что задержание Малькевича может означать подготовку новых санкций против России. Эксперт подчеркнул, что Вашингтон в настоящий момент любыми способами пытается «загнать российские издания в клетку «иностранных агентов».

Напомним, что USA Really является дочерним проектом Федерального агентства новостей. Он посвящен освещению жизни в США.