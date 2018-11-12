Порошенко решил изменить Конституцию Украины после выборов в Донбассе

Киев, 12 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении внести в Конституцию страны поправки о децентрализации государственной власти, об этом глава государства заявил на заседании Совета регионального развития.

«Мы быстро разработаем поправки в Конституцию, которые будут способствовать твердому наступлению на защиту децентрализации, создав для нее основу в Конституции», — сказал Порошенко.

Комментируя итоги выборов в Луганской и Донецкой народных республиках, Порошенко назвал их незаконными. При этом подчеркнул необходимость передачи части полномочий из Киева в регионы. Кроме того, президент Украины поручил Верховной раде рассмотреть поправки к основному закону, касающиеся особого статуса Донбасса.

Порошенко отметил, что реализовать поправки до 2019 года невозможно, однако они могут быть воплощены в реальность до 1 января 2020 года.

Напомним, выборы глав и членов парламента ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Пост главы ДНР занял Денис Пушилин, на выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Пасечник. В Киеве отрицают итоги выборов, до сих пор считая Донбасс территорией Украины.