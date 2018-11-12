Адвокат Мамаева: Рано или поздно квалификацию по хулиганству Мамаеву уберут

Москва, 12 ноября. Следствие по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева было продлено на два месяца. И если защита Кокорина восприняла эту новость в штыки, то адвокат игрока «Краснодара» Игорь Бушманов утверждает, что это общепринятая распространенная практика. Как рассказал правозащитник Федеральному агентству новостей, сейчас он ждет ответа прокуратуры на жалобу о незаконности ареста Мамаева.

Бушманов отметил, что подал несколько жалоб в надзорный орган.

«Уголовное дело по кафе является не только незаконным, но и необоснованным, поскольку Мамаев не причастен к этому инциденту. И, хотя сроки ответов давно прошли, пока никакой реакции не было. Ведь видео всем доступно, и даже человеку, не обладающему юридической квалификацией, понятно, что Мамаев находится совсем в другом месте, и обвинять его в совершении тяжкого преступления — излишне. Это надуманная квалификация. Рано или поздно эту квалификацию уберут. Но тогда встанет вопрос о его содержании под стражей. Сейчас, если действия будут переквалифицированы, и прекратят уголовное преследование по этой части, содержание под стражей будет незаконно», — сказал Игорь Бушманов.

Как пояснил Бушманов, Мамаев признает только ту часть, которая квалифицирована как побои в отношении Виталия Соловчука. Он своего участия в этом не отрицает. Но данная статья не подразумевает меру пресечения в виде содержания под стражей.

По мнению адвоката, уголовное дело о хулиганстве было возбуждено под нажимом общественности, хотя в драке в кафе Мамаев — о чем свидетельствует запись с камер — не принимал участия, а находился в противоположном конце помещения. Бушманов считает, что сейчас, когда резонанс вокруг дела несколько утих, можно будет трезво оценить действия всех участников драки в кафе.

Павел Мамаев на данный момент все еще является полузащитником ФК «Краснодар», хотя клуб и высказывал намерение разорвать контракт.