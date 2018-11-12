Донецк, 12 ноября. Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков, участвующий в выборах в Донецкой народной республике в качестве наблюдателя, заявил о том, что Донбасс не станет ждать 23 года воссоединения с Россией, как это было с Крымом.

По словам Цекова, он стал свидетелем референдума в Крыму в 1991 и 2014 годах, поэтому как никто другой понимает, что движение в сторону России – процесс небыстрый. Сенатор отметил, что Донбасс преодолевает этот путь гораздо быстрее, о чем свидетельствует сохранение русского языка, русской культуры и своей идентичности.

«Мы, конечно, очень долго ждали воссоединения с Россией, и я надеюсь, что для Донбасса этот путь будет короче», — заявил Цеков в комментарии «ПолитНавигатору».

Сенатор добавил, что выборы в ДНР и ЛНР позволят Донбассу стать по-настоящему самостоятельной территорией. Он отметил, что об этом свидетельствует серьезность намерений жителей региона стать ближе к России.

Цеков подчеркнул, что киевские власти настроены решительно против любых выборов, в том числе в Донбассе. Руководство Украины намерено сохранять анархию.

Напомним, 11 ноября в ЛНР и ДНР состоялись выборы глав республик и членов парламента. Пост главы ДНР занял Денис Пушилин, на выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Пасечник. В Киеве отрицают итоги выборов, до сих пор считая Донбасс территорией Украины.

Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости от Украины после прихода к власти на Украине нелегитимных политических элит в результате госпереворота. Киев ввел на территорию Донбасса войска, но ополченцам удалось оттеснить ВСУ на территорию Украины. Ежедневные обстрелы на линии соприкосновения продолжаются до сих пор.