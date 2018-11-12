Капитан ФСИН из Челябинска пожаловалась на избивающих ее начальников

Челябинск, 12 ноября. Начальник караула исправительной колонии №5 Челябинской области Екатерина Шакурова заявила об избиении и оскорблении на работе. Женщина записала видеообращение на имя главы Следственного комитета Александра Бастырыкина, а также директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко, которое опубликовано на YouTube-канале «Права человека».

Сотрудница ФСИН рассказала, что подвергалась избиением своих начальников, имена которых она не назвала, с 2016 года. Шакурову три раза увольняли с работы, однако затем восстанавливали в должности. При этом после возвращения на службу ее продолжали избивать, заявила женщина.

Шакурова пояснила, что против ее начальников было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои), однако затем дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

По словам женщины, ее коллеги дали признательные показания, кроме того, в уголовном деле была расшифровка аудиозаписи, которую Шакурова записала во время очередного избиения, однако дело все равно закрыли. Женщина просит наказать обидчиков.

Ранее в Уфе было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. 23-летняя девушка-дознаватель заявила об изнасиловании своими коллегами на рабочем месте. Мужчин уволили из органов, а второго ноября арестовали на два месяца.