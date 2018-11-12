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Путин ратифицировал изменения в договоре о включении Киргизии в ЕАЭС

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Путин ратифицировал изменения в договоре о включении Киргизии в ЕАЭС

Москва, 12 ноября. Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию протокола о внесении изменения в соглашение о присоединении Киргизии к договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Законопроект о ратификации протокола был внесен в Государственную думу президентом РФ. 12 ноября Путин ратифицировал изменения в договоре  о включении Киргизии в ЕАЭС. Соответствующий документ был обнародован на официальном портале правовой информации.

Путин ратифицировал изменения в договоре о включении Киргизии в ЕАЭС

Законопроект ратифицирует протокол, подписанный в Сочи 14 мая этого года, который вносит изменения в соглашение о присоединении Киргизии к договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года. Так, протоколом продлевается срок применения действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин до 31 декабря следующего года.

Автор: Катерина Иванова
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