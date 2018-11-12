Потолок обвалился в ТЦ в Минске, есть пострадавшие

Минск, 12 ноября. Потолок обвалился в торговом центре «Арена Сити» в белорусской столице. Об этом сообщила официальный представитель минского управления МЧС Ольга Мельченко.

По ее словам, инцидент произошел в понедельник. В ТЦ, расположенном на проспекте Победителей, по предварительной информации, обвалился потолок.

«Есть вероятность, что есть пострадавшие. Информация поступила от бригады скорой помощи», — цитирует Мельченко агентство «БЕЛТА».

Как сообщило издание «Наше поприще», одну из пострадавших девушек вынесли из ТЦ на руках, она не потеряла сознание. Вторая оказалась под завалами, ей помогли посетители торгового центра. По ее словам, болят нога и ребра от полученного удара.

Очевидцы отметили, что потолок, который представляет собой гипсокартон на алюминиевых конструкциях, обрушился на цветочный магазин, он падал частями.

Ранее стало известно о другом похожем инциденте. В торговом центре в польском городе Жешув в конце октября также обрушился потолок. Посетители ТЦ были эвакуированы из-за произошедшего. Семь человек пострадали, их экстренно госпитализировали.