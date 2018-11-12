«Поставили жирную точку»: Клинцевич рассказал, как выборы поломали планы Киева и США в Донбассе

Москва, 12 ноября. Выборы в Луганской и Донецкой народных республиках поставили жирную точку в продвижении Киевом и Госдепом США своих планов в Донбассе, считает член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По словам политика, теперь украинские власти не смогут откровенно торпедировать минские соглашения, а Госдеп в лице спецпредставителя Курта Волкера — продвигать план по введению в Донбасс международных полицейских сил.

«Теперь продвигать нечто подобное абсолютно немыслимо», — подчеркнул он.

Кроме того, Клинцевич указал на то, что выборы в ЛДНР показали, что республики де-факто являются субъектами международных отношений, и иное отношение к ним лишь спровоцирует окончательную заморозку ситуации.

Указал сенатор и на еще один фактор, который включили состоявшиеся в Донбассе выборы, а именно фактор времени, «которого у Киева для сохранения единства Украины остается все меньше и меньше».

«Но, судя по всему, о каком-то изменении курса Киева по отношению к Донбассу можно вести речь только после президентских выборов на Украине», — заключил он.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, победу на выборах главы Луганской народной республики одержал Леонид Пасечник с 68,3% голосов. Об этом заявили в ЦИК республики после подсчета 100% бюллетеней. В ДНР по итогам подсчета 100% бюллетеней победу одержал временно исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин. За него проголосовали 60,85% избирателей.

Вторую строчку занял Роман Храменков с 14,1% голосов, а третье место досталось Елене Шишкиной с 9,2% голосов. Роман Евстифеев смог заручиться 7,8% голосами избирателей, а Владимир Медведев — 6,4% голосов. На парламентских выборах в ДНР большинство голосов получила партия «Донецкая Республика», за которую проголосовало 72,5% избирателей. Глава ЦИК ДНР сообщила журналистам, что явка на выборах составила 80,1%, а всего на выборы пришли 1,6 млн человек.