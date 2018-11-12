Пока Порошенко в Париже: Кривому Рогу грозит технологическая катастрофа

Украинскому Кривому Рогу грозит технологическая катастрофа из-за самозахвата городских котельных протестующими жителями, сообщили в газораспределительной компании «Криворожгаз». 12 ноября криворожане, включая «ветеранов АТО», вышли на улицы из-за отсутствия тепла в их домах. Они жгли покрышки у здания этого регионального подразделения «Нафтогаза Украины», блокировали доступ пожарных и технических бригад компании, а затем ворвались в котельные, сорвали пломбы и самовольно запустили оборудование, отключенное из-за долгов.

Тем не менее, конфликт между «Нафтогазом» и «Криворожской теплоцентралью», задолжавшей миллионы гривен главному поставщику природного газа в стране, далеко не исчерпан. Более 400 тысяч жителей Кривого Рога по-прежнему могут на всю зиму 2018—2019 годов остаться без центрального отопления, поскольку у ТЭЦ нет денег на оплату задолженности.

Противостояние коммунальщиков и газовиков на Украине приобретает откровенно криминальные черты: помимо случаев самозахвата оборудования, неизвестные люди в балаклавах бьют стекла и режут шины автомобилей «Криворожгаза», а сам офис газовщиков отключают от воды.

Когда ад замерз

Сегодняшняя погода в Кривом Роге — около 0° С, малооблачно и ветер. Впрочем, это днем, а к ночи столбик термометра опустится до −7° С. Не надо объяснять, что при такой уличной температуре состояние квартир криворожан можно описать лишь одной фразой: «адски холодно». Тут уже не до страданий столичных жителей Киева без привычной им в прошлом горячей воды — речь идет об элементарном выживании второго по числу жителей города Днепропетровской области. Но как же это вообще возможно — остаться без тепла до весны? Да запросто!

Дополнительную остроту и без того критичному вопросу подачи тепла в квартиры, школы и больницы Кривого Рога придает тот момент, что после двух-трех дней такой ситуации была бы потеряна вся система центрального теплоснабжения большого города. Ведь коммунальщики, со своей стороны, уже провели подготовку к отопительному сезону, заполнив водой трубы и батареи системы отопления. В случае ее нового отключения наступающий мороз может превратить эту холодную воду в лед, после чего трубы просто лопнут.

Горсовет объявил вынужденные каникулы во всех учебных заведениях города, где нет тепла. Больницы Кривого Рога пытаются спасать тяжелых больных и лежащих, обеспечивая им подогрев с помощью подручных средств. Амбулаторных больных и вовсе распустили по домам: там они хотя бы могут как-то согреться самостоятельно. Всего в Кривом Роге по состоянию на утро 12 ноября не обогревались более двух тысяч многоэтажек, а также 78 школ, 75 детских садов и 22 больницы.

«Пришло время защитить наших жен матерей и детей! «Криворожгаз» мешает тепловикам и не дает газ для подачи тепла криворожанам! АТОшники и волонтеры! Приходим в форме и не допустим беспредела», — говорится в сообщении местной социальной группы, посвященной городским событиям.

Причем упоминание «беспредела» — это не пустое утверждение: прошедшей ночью неизвестные люди в балаклавах выбили стекла в офисе «Криворожгаза» и порезали шины ремонтных автомобилей предприятия. В силу этого аварийно-диспетчерская служба «Криворожгаза» до последнего времени не могла выезжать на срочные вызовы, хотя исправно производит отключения должников.

10 ноября неизвестные лица уже пытались сорвать пломбы и несанкционированно подключиться к газовой распределительной сети для возобновления газоснабжения «Криворожской теплоцентрали». Тогда «Криворожгаз» зафиксировал эту попытку и предупредил органы власти, что подобные действия могут привести к аварийной ситуации, в результате чего газоснабжение Кривого Рога будет остановлено окончательно. Теперь, как видим, ситуация повторилась.

Кому выгодно и кто крайний?

Плачевная ситуация с теплоснабжением Кривого Рога поражает разве что своими масштабами — а в целом, это достаточно типичный для современной Украины случай. Так, буквально сегодня в 68-тысячном городе Смела Черкасской области объявлено чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла — решение об этом днем ранее принял Смелянский горсовет.

Причина отсутствия тепла в Смеле такая же, как и в Кривом Роге, — долги местных коммунальщиков перед газовщиками. Долги Смелы за тепло выглядят абсолютно неподъемными: крошечный город задолжал «Черкассыгазу» более 200 млн грн. При этом формально это долг частного обслуживающего предприятия «Смела Энергоинвест», которое уже не имеет отношения к теплоснабжению Смелы, однако оставило долг на жителях города, не расплатившись с поставщиками газа за потребленное топливо.

Похожая ситуация наблюдалась и в столичном Киеве, где конфликт между «Нафтогазом» и коммунальщиками выстраивался вокруг смены поставщика тепла. Киевские власти решили «похоронить» старую компанию «Киевэнерго» вместе с многомиллиардными долгами, учредив новую организацию «Киевтеплоэнерго», в которую и передали столичные ТЭЦ.

Конечно, «Нафтогаз» такая бесхитростная схема абсолютно не убедила: по украинским законам долги за потребленный газ следуют вместе с газопотребляющим оборудованием — в данном случае, котлами и турбинами киевских ТЭЦ. К счастью для киевлян, криворожский и смелянский провинциальный сценарий посчитали для столицы Украины слишком уж затратным для имиджа — и тепло в киевские квартиры пришло. Правда, без горячей воды во многих домах.

В конце концов, задолженность «Киевэнерго» перед «Нафтогазом», на начало конфликта составившая около 3,3 млрд грн, из которых 729 млн грн — это долг государства по субвенции и еще 2,6 млрд грн — долги потребителей, решили просто переложить на потребителей в виде повышения тарифа. В итоге уже с декабря 2018 года ценник на столичное отопление вырастет сразу на 32%. Официально это привязывают к повышению цены газа, на котором настаивал МВФ и которое было введено решением правительства Украины в октябре 2018 года. Однако в этом кроется лукавство и скрытый грабеж столичных жителей, ведь тарифы на газ подняли лишь на 23%.

Эта системная проблема не имеет внятного решения. Рядовые потребители на Украине не платят не из-за какой-то «вредности», а в силу элементарного отсутствия денег на оплату людоедских тарифов ЖКХ. Попытка адресной помощи нуждающимся потребителям за счет государства провалилась: в нынешнем году объем задолженности по услугам ЖКХ на Украине только вырос, а в следующем году, на фоне нового неизбежного роста тарифов, помощь из бюджета и вовсе хотят сократить.

Последствия такого шага нетрудно предугадать: треугольник «поставщики-коммунальщики-потребители» затрещит по швам, причем не только для газоснабжения, но и для коммунальных услуг, начиная от вывоза мусора и заканчивая электроснабжением, водоснабжением и канализацией. А это уже грозит не просто локальными катастрофами, но и крахом всей жилищно-коммунальной сферы на Украине.

Ползучий геноцид

Увы, проблема выживания украинского народа совершенно не беспокоит украинскую элиту. Понятно, впрочем, что элитные особняки в поселке Конча-Заспа или в других престижных пригородах Киева живут в своем особом мире, где проблем с газом, теплом и электроэнергией нет в принципе. А ведь именно для решения данных «бытовых», а фактически жизненно-важных проблем, и были наняты своими гражданами украинские чиновники.

Зато нынешняя элита Украины во главе с лидерами «Евромайдана» вполне устраивает США и Евросоюз. И президент Петр Порошенко, с таким удовольствием отмечавший в Париже «вместе со всем цивилизованным миром» столетие окончания Первой мировой войны, идеально подходит для целей низведения остатков Украины до уровня «банановой», а точнее — «подсолнечно-рапсовой» республики. Пока Порошенко нежился во Франции, сотни тысяч жителей Кривого Рога замерзали в своих домах — чему уж тут удивляться?

В этом украинском будущем, действительно, развитые коммунальные услуги, являющиеся признаками современного социального государства, совершенно излишни. Да и население для целей аграрно-кустарного производства на Украине выглядит явно избыточным. Поэтому нынешних украинских элитариев всячески принимают на Западе, ведь они беспрекословно выполняют программу «реформ», убивая собственную промышленность, культуру и социальную сферу, обрекая собственный народ на бесславное бегство за пределы страны.

В международной практике такой процесс обычно именуют геноцидом. Просто для «вымораживания» собственного населения пока что отдельного слова не придумали. Может быть, пора ввести в украинский оборот слово «морозоцид»?