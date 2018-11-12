Опека Кунгура: почему чиновники заставляют семьи искать жилье и отдавать детей в приют

Чиновники города Кунгура Пермского края поставили ультиматум семьям, живущим в аварийном жилье и имеющим детей: либо сами решаете вопрос по выселению в безопасное место, либо сдаете детей в приют.

Условия были озвучены не просто на словах — по домам разнесли уведомления. В городе, где средняя зарплата составляет 15 тысяч рублей, если повезет найти работу, людей заставляют самих реализовывать программу расселения аварийного жилья, на которую были выделены деньги из федерального бюджета. В противном случае грозятся отнять детей.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, чтобы выяснить, почему власти города позволяют себе фактически шантажировать простых людей — или ищи жилье сам, или отдавай детей.

Жилищный фонд Кунгура изношен фактически на 100 процентов. В городке, где проживает всего 66 тысяч человек, более 150 домов признаны аварийными. При этом расселение не идет совсем. Сроки сноса домов и расселения жильцов постоянно переносятся на более поздние даты, а деньги на это вообще не выделяются.

Но местные власти решили этот вопрос по-своему: все семьи, живущие в аварийном жилье и имеющие несовершеннолетних детей, в течение года получили уведомления от отдела опеки и попечительства.

На документе подпись начальника отдела, а также заместителя территориального управления министерства социального развития Пермского края по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муниципальному району Светланы Купиной.

В нем Купина уведомляет многодетные семьи о том, как им нужно разрешить жилищный вопрос. Однако не все так просто: варианты крайне радикальные.

«Отдел опеки и попечительства территориального управления министерства социального развития Пермского края по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муниципальному району уведомляет Вас о необходимости обеспечить безопасные условия проживания Вашего (Ваших) несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей). Разъясняем Вам, что в соответствии со ст. 63, 65 Семейного кодекса родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Также разъясняем, что согласно ст. 77 Семейного кодекса при непосредственной угрозе жизни ребенка и его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится», — отмечается в документе.

Помимо прямого запугивания лишением родительских прав, власти предложили жителям добровольно сдавать своих детей в учреждения опеки.

«Сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» вы можете обратиться в управление с заявлением о признании Вашего ребенка (детей) нуждающимся в предоставлении социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания, то есть поместить несовершеннолетнего (несовершеннолетних) по личному заявлению ГКУ СО ПК «ЦПД» г. Кунгура на период решения вопроса проживания в доме (адрес), признанном аварийным», — разъясняется в уведомлении регионального управления министерства соцразвития.

То есть все просто: либо решаете квартирный вопрос сами, либо мы можем отобрать ребенка, так как условия его проживания небезопасны для жизни.

Надо отдать должное администрации — данный ход оказался 100-процентной гарантией «спокойствия чиновников». Перепуганные такой перспективой люди просто боятся жаловаться на свое непригодное для жизни жилье. Ведь у них могут отобрать детей.

34-летняя Светлана Агапитова — многодетная мама. У нее с супругом четверо своих детей, и пятая девочка находится под опекой. Это дочка ее умершей сестры. Квартира у них в муниципальной собственности по договору найма.

В двухэтажном доме постройки середины 60-х годов без горячей воды и ванной проживают 14 семей. Всего это 50 человек, 20 из них — дети. Лет 15 назад дом фактически начал рушиться. В квартирах появилась сырость и плесень, на полу уже растут грибы.

В одной из комнат первого этажа — дыра, в которую мимо канализации лились нечистоты. Матерям с детьми приходилось этим дышать — спасались ингалятором, противоастматическими средствами. Нечистоты приходилось выкачивать через окно, потому что они не уходили в канализационный колодец. Светлана — одна из немногих женщин, которая решила бороться с чиновниками.

«Мы единственные, кто выиграл суд о предоставлении жилья, — говорит Светлана. — Так как наша квартира, в частности, является муниципальной собственностью. Вроде бы они выставляют нас крайними, что должны себя сами обезопасить. Так как это собственность администрации, то она в первую очередь должна предоставить жилье по договору социального найма», — пояснила собеседница ФАН.

По словам Светланы Агапитовой, вопрос о предоставлении жилплощади поднимался тогда, когда местные власти обладали бюджетом на решение проблемы и когда женщина неоднократно обращалась в управление городского хозяйства.

«Нас вызывали на комиссию по делам несовершеннолетних с целью разъяснить нам наши права по Семейному кодексу РФ о том, что обязанность родителей — обезопасить жизнь и здоровье своих детей и поэтому нам необходимо съехать. Был составлен протокол комиссии по делам несовершеннолетних. Приглашали все семьи с несовершеннолетними детьми. Местная администрация просто поставила нам такой ультиматум — или вы можете съезжать в съемное жилье, но платить будете за две квартиры. То есть за эту квартиру и еще за съемную. Или вы можете в добровольном порядке сдать детей в приют на время решения жилищного вопроса», — добавила Агапитова.

Суд Светлана выиграла, однако администрация не предоставила ей жилье, сославшись на отсутствие средств. Чиновники объясняют это тем, что бюджет на расселение квартир, которые находятся в муниципальной собственности и предоставляются по договору социального найма, запланирован лишь на 2019 год. Тем не менее неизвестно, когда в реальности поступят деньги.

К сожалению, чиновникам Кунгура, у которых, согласно сведениям о доходах, опубликованным на официальном сайте, среднегодовой заработок — от миллиона до двух миллионов рублей, недоступна простая истина: люди не могут позволить себе ни ипотеку, ни съемное жилье.

«Практически весь город находится на грани износа, — заметила Светлана Агапитова. — Но люди молчат, потому что боятся, что у них изымут детей. Подобные уведомления получали все жители аварийных домов, у кого есть несовершеннолетние дети. Там говорится, что либо сдавайте детей в приют, либо обезопасьте их самостоятельно. Жители Кунгура запуганы и боятся говорить на публику, что ситуация настолько острая. Люди живут в еще более плохих условиях, чем мы. В их дома зайти страшно. А многие из-за отсутствия денег не могут элементарно обратиться в суд».

По словам жительницы, в Кунгуре можно устроиться на работу лишь с зарплатой менее 10 тысяч рублей в месяц. Кроме того, отменен ряд компенсаций, ранее упрощавших повседневную жизнь горожан: льготный проезд для школьников — теперь поездка в один конец стоит 25 рублей, и компенсация для многодетных семей, пользующихся услугами детсадов.

Цены на продукты питания и одежду в Кунгуре вполне сравнимы со столичными. А так как город небольшой, в нем нет крупных супермаркетов с удобной системой скидок. Светлана, имея пять несовершеннолетних детей, получает пособие размером 3800 рублей. Супруг ранее работал вахтовым методом на севере, но фирма, которая его нанимала, развалилась. Теперь он вынужден вкалывать в родном городе за копейки.

Большинство семей в городе элементарно выживают, так что ни о какой ипотеке, навязываемой местными властями, не может идти и речи. Даже те, кто выиграл суд и кому администрация должна предоставить жилье, получить его не могут. Буквально на днях жильцам из дома Светланы пришли письма о том, что сроки сноса дома перенесены на четыре года, то есть если раньше это было 1 января 2019 года, то теперь срок продлили до 1 января 2023 года.

На фоне обнищания населения и уведомлений опеки об угрозе забрать детей из семей наиболее цинично выглядят траты администрации на информирование населения о деятельности этой самой администрации. Так, на информирование населения (издание газеты и информационного бюллетеня) ушел 1 миллион 350 тысяч рублей из местного бюджета.

Как уже было отмечено выше, и сами чиновники в этом городе ведут безбедную жизнь. Например, у главы города Сергея Гордеева доход за год составил почти 2 миллиона 860 тысяч рублей, а у его супруги — почти 1 миллион 400 тысяч рублей.

Да и с жилищными проблемами Гордеев вряд ли знаком — у чиновника с супругой и несовершеннолетним ребенком шесть земельных участков размером от 98 до 863 квадратных метров.

Естественно, местной администрации Кунгура непонятно отчаяние матери пятерых детей Светланы Агапитовой, которая уже не первый год не может выехать из опасной квартиры, так теперь еще и находится под угрозой того, что у нее детей отберут.

Кстати, хотелось бы понять: за что государство платит ежемесячно чиновнику почти по 250 тысяч рублей, если он просто не справляется со своими обязанностями.