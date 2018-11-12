Песков объяснил, почему встреча по Донбассу в Париже прошла без участия Путина

Москва, 12 ноября. Президент РФ Владимир Путин с самого начала не планировал принимать участие переговорах по Донбассу, которые состоялись в Париже, поскольку Москва не видит перспектив в этих встречах. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Не предполагалось (участие Путина — Прим. ФАН). Отсутствуют намеки на результативность. Дальнейшие встречи проходили без участия Путина», — цитирует его корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в Париже, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе. Одной из тем, которую подняли лидеры трех стран, стало проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что победу на выборах главы ДНР одержал врио главы республики Денис Пушилин. За него проголосовали 60,85% избирателей.