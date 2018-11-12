Москва, 12 ноября. Москва готовится к визиту премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Визит главы греческого Кабмина запланирован на 7 декабря.

«Действительно, такой визит готовится», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее греческие СМИ сообщили о планах Ципраса посетить Россию. В сентябре греческий премьер заявлял, что Афины и Москва работают над восстановлением дипломатических отношений. Он также отмечал, что намерен посетить РФ.

Напомним, 11 ноября президент РФ Владимир Путин посетил Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Во французской столице состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, в присутствии президентов и глав правительств около 80 стран. Песков сообщал о том, что Путин в Париже провел ряд коротких встреч с коллегами.