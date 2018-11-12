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Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с Ким Чен Ыном в ближайшее время

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Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с Ким Чен Ыном в ближайшее время

Москва, 12 ноября. Президент РФ Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с лидером Северной Корее Ким Чен Ыном. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не будет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, есть в ближайшем рабочем графике Путина такие переговоры.

Кроме того, Песков добавил, что не планируется встреча и во Владивостоке после окончания саммита АСЕАН в Сингапуре. Пресс-секретарь главы также заметил, что «лидера Северной Кореи, наверное, не будет на этом саммите».

Напомним, о том, что российские власти пригласили Ким Чен Ына посетить РФ с официальным визитом, ранее сообщал президент РФ Владимир Путин. Позднее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщал, что сроки визита лидера КНДР  в Россию для встречи с Путиным находятся в процессе согласования.

 

Автор: Анна Клименко
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