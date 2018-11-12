Международный наблюдатель: Избранная в ЛНР власть полностью легитимна

Луганск, 12 ноября. Международный наблюдатель на выборах главы ЛНР и Народного совета ЛНР, член комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала результаты выборов.

Она отметила, что результаты выборов подтверждают волеизъявление жителей ЛНР.

«Я хочу поздравить жителей республики с легитимной избранной властью. Это следующий шаг на пути мирного процесса, потому что вчера мы действительно наблюдали на избирательных участках активность населения. Мы отмечали абсолютную свободу волеизъявления. И как вчера неоднократно было подчеркнуто нашими международными коллегами, представляющими, прежде всего, страны Европейского союза, что данные выборы находятся абсолютно в ключе минских соглашений и, соответственно, являются абсолютно легитимными», — сказала она.

По ее словам, именно процесс легитимности выборов должны были подтвердить международные наблюдатели, потому что без власти, ответственной перед народом, ни о каких процессах управляемости в республиках было бы невозможно говорить.

«Мы имеем полностью легитимную власть. Я надеюсь, что процесс легитимации будет продолжен, и европейские коллеги, в том числе, будут вынуждены признать то, что республики состоялись, власть состоялась, и прекратить воспринимать события в республиках только через призму украинской власти», — добавила Тимофеева.

Также она отметила, что выборы были организованы грамотно, в соответствии с международными нормами.